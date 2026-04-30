जालन्यात अल्पवयीन मुलांच्या नावावर चंदा वसुली! शिक्षकावर गैरव्यवहाराचा आरोप; नेपाळ, बिहार, बंगालमधील 13 मुलांची सुटका
जालन्यातील मदरसा शिक्षकावर नेपाळ, बिहार, बंगालमधील अल्पवयीन मुलांच्या नावावर चंदा वसुली करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Published : April 30, 2026 at 7:00 PM IST
जालना : नेपाळ, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधून मदरशात शिक्षण घेण्यासाठी आणलेल्या मुलांच्या नावे चंदा वसुली करून शिक्षकाने आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची तक्रार जालना पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर जालन्यातील सदर बाजार पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत चौकशी सुरू केली. सध्या जालना पोलीस या प्रकरणाचा कसून तपास करत असून, ज्या मुलांच्या नावावर चंदा वसुल करण्यात आला त्या अल्पवयीन मुलांना पोलिसांनी बाल निरीक्षणगृहात पाठवलं आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संदीप भारती यांनी दिली.
अल्पवयीन मुलांच्या नावावर चंदा वसुली : जालन्यातील शिक्षण घेणाऱ्या अल्पवयीन मुलांच्या नावावर चंदा वसुली करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार जालना पोलीस अधीक्षकांकडं करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या मुलांच्या नावावर चंदा वसुल करण्यात आला तो प्रताप एका शिक्षकाने केल्याचा आरोप आहे. अब्दुल रऊफ अन्सारी असं या शिक्षकाचं नाव आहे. याच शिक्षकाने अल्पवयीन मुलांच्या नावावर ठिकठिकाणी लाखो रुपयांचा चंदा वसुल केल्याचा आरोप तक्रारदार मौलाना सय्यद जमिल जानिमिया यांनी केला आहे. या प्रकरणाची पोलिसांनी सखोल चौकशी करून न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
अल्पवयीन मुलांना बाल निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आलं : पोलीस अधीक्षकांकडे या चंदा वसुलीची तक्रार येताच पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी सदर बाजार पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले. सदर बाजार पोलिसांनी या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन वेगाने तपास सुरू करून 13 अल्पवयीन मुलांची सुटका केली. सध्या 13 अल्पवयीन मुलांना बाल निरीक्षण गृहात ठेवण्यात आलं आहे. चंदा वसुल ज्या ट्रस्टच्या माध्यमातून केला जात होता, ते ट्रस्ट नोंदणीकृत आहे की नाही? यात काही गुन्हेगारीचा भाग आहे का? चंदा वसुल करण्यासाठी ट्रस्टला परवानगी आहे का? या मुलांच्या माध्यमातून किती चंदा वसुल करण्यात आला? याचाही तपास सध्या पोलिसांकडून केला जात आहे. याशिवाय नेपाळ, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधून आणलेल्या अल्पवयीन मुलांच्या पालकांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न सध्या पोलिसांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, या अल्पवयीन मुलांमध्ये नेपाळमधील 6 मुलांचा समावेश आहे.
वेगवेगळ्या भागात चंदा वसुलीसाठी ठेवल्या पेट्या : ज्या अल्पवयीन मुलांच्या नावावर शिक्षकावर चंदा वसुलीचा आरोप करण्यात आला, त्या शिक्षकाने शहरातील वेगवेगळ्या भागात चंदा वसुलीसाठी पेट्या ठेवल्याचा देखील आरोप आहे. सध्या याबाबत पोलिसांनी कोणताही गुन्हा दाखल केला नसला तरी, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाल्यानंतरच दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत पोलिसांनी दिले आहेत. त्यामुळं चंदा वसुली प्रकरणात पोलिसांकडून सुरु असलेल्या चौकशीतून काय समोर येतं? याकडं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
