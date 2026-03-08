प्रतिकूल परिस्थितीवर मात; सालगड्याच्या मुलानं यूपीएससीत मिळवलं घवघवीत यश
जालना जिल्ह्यातील जळगाव सपकाळ येथील भिकन रोजेकर यानं यूपीएससी परीक्षेत मोठं यश मिळवलं आहे. भिकननं देशात 812 वा क्रमांक मिळवत यश संपादन केलं आहे.
Published : March 8, 2026 at 1:34 PM IST
जालना : जिद्द, मेहनत आणि चिकाटी असेल तर कोणतीही अडचण मोठी नसते, याचं जिवंत उदाहरण जालना जिल्ह्यात पाहायला मिळालं आहे. सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या वडिलांच्या मुलानं देशातील सर्वात कठीण मानली जाणारी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करत मोठं यश मिळवलं आहे. जालना जिल्ह्यातील जळगाव सपकाळ येथील भिकन रोजेकर यानं यूपीएससी परीक्षेत देशात 812 वा क्रमांक मिळवत यश संपादन केलं आहे.
कष्टकऱ्याच्या मुलानं मिळवलं यश : अत्यंत साध्या आणि कष्टकरी कुटुंबातून आलेल्या भिकनच्या यशामागे त्याची जिद्द आणि सातत्यपूर्ण मेहनत असल्याचं सांगितलं जातं. त्याचे वडील जगन रोजेकर हे सालगडी म्हणून काम करतात, तर आई बेबीताई रोजेकर या मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.
प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेत भिकननं यूपीएससीसाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. याआधी त्यानं चार वेळा यूपीएससी परीक्षा दिली होती, मात्र त्याला यश मिळालं नव्हतं. अपयश आलं तरीही न खचता त्यानं पुन्हा मेहनत घेतली आणि अखेर पाचव्या प्रयत्नात देशात 812 वा क्रमांक मिळवत मोठं यश मिळवलं.
भिकनच्या या यशामुळे त्याच्या कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे. तसेच जळगाव सपकाळ गावातही आनंद व्यक्त केला जात आहे. गावकऱ्यांच्या वतीने भिकन रोजेकर याचा सत्कार करण्यात आला असून, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून मिळवलेल्या या यशामुळे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी तो प्रेरणास्थान ठरत आहे.
यूपीएससी परीक्षा किती टप्प्यात होते? : यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वात कठीण आणि प्रतिष्ठित परीक्षा मानली जाते. ही परीक्षा एकूण तीन टप्प्यांत घेतली जाते.
1) प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)
हा पहिला टप्पा असतो. या टप्प्यात दोन पेपर घेतले जातात.
सामान्य अध्ययन (General Studies)
आणि CSAT
या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच पुढील टप्प्यासाठी संधी दिली जाते.
2) मुख्य परीक्षा (Mains)
हा दुसरा टप्पा असून यात अनेक लेखी पेपर असतात. त्यामध्ये निबंध (Essay), सामान्य अध्ययनाचे 4 पेपर आणि वैकल्पिक विषयाचा (Optional Subject) पेपर समाविष्ट असतो. हा टप्पा सर्वात कठीण मानला जातो.
3) मुलाखत (Interview / Personality Test)
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावलं जाते. या टप्प्यात उमेदवारांची विचारसरणी, व्यक्तिमत्त्व, निर्णयक्षमता तसेच देश आणि समाजाबद्दलची समज यांचं मूल्यमापन केलं जातं.
परीक्षा कधी झाली? : UPSC 2025 ची लिखित मुख्य परीक्षा ऑगस्ट 2025 मध्ये घेण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडल्या. या परीक्षेचा अंतिम निकाल 6 मार्च 2026 रोजी जाहीर करण्यात आला.