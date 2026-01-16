गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर जालन्यातून विजयी
जालना महानगरपालिका निवडणुकीत पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येतील आरोपी श्रीकांत पांगारकर विजयी झाले आहेत.
Published : January 16, 2026 at 3:54 PM IST
जालना : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीकरता मतमोजणी सुरू आहे. पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांनी जालना महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवला आहे.
श्रीकांत पांगारकर विजयी : पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपी श्रीकांत पांगारकर यांनी जालना महानगरपालिकेची निवडणूक वॉर्ड नंबर 13 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून लढवली होती. या निवडणुकीत श्रीकांत पांगारकर हे विजयी झाले आहेत. निवडणूक जिंकल्यानंतर श्रीकांत पांगारकर यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांबरोबर विजयाचा जल्लोष केला. श्रीकांत पांगारकर यांनी ढोल ताशाच्या गजरात गुलालाची उधळण करत, नाचत जल्लोष साजरा केला.
श्रीकांत पांगारकर यांच्या विजयामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा : प्रभाग क्रमांक 13 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या श्रीकांत पांगारकर यांनी 2 हजार 621 मते मिळवत विजय संपादन केला आहे. या प्रभागात भाजपासह विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार रिंगणात होते. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा उमेदवार या प्रभागात नव्हता. निवडणूक निकालानंतर श्रीकांत पांगारकर यांच्या विजयामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. श्रीकांत पांगारकर हे यापूर्वी 2001 ते 2006 या काळात शिवसेनेचे जालना नगरपरिषदेचे नगरसेवक होते. 2011 मध्ये तिकीट न मिळाल्यानं त्यांनी हिंदू जनजागृती समितीत प्रवेश केला होता.
काय म्हणाले श्रीकांत पांगारकर? : ऑगस्ट 2018 मध्ये महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने स्फोटके आणि शस्त्रसाठा जप्ती प्रकरणात त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांच्यावर UAPAसह विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान, पत्रकार गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2024 मध्ये श्रीकांत पांगारकर यांना जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. विजयानंतर प्रतिक्रिया देताना श्रीकांत पांगारकर म्हणाले, “मला जनतेच्या न्यायालयात न्याय मिळाला आहे. माझ्यावरील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत."
गौरी लंकेश हत्या प्रकरण : पत्रकार गौरी लंकेश यांची 5 सप्टेंबर 2017 रोजी हत्या करण्यात आली. त्यांना बंगळुरुतल्या त्यांच्या राहत्या घराच्या बाहेर गोळ्या झाडून ठार करण्यात आलं होतं. त्यांच्या छातीवर आणि डोक्यावर गोळ्या लागल्या होत्या. हा हल्ला इतका भयानक होता की गौरी लंकेश यांचा जागीच मृत्यू झाला. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे पडसाद देशभरात उमटले होते. गौरी लंकेश या विवेकवादी विचारसरणीच्या होत्या. त्यांच्या हत्येनंतर पत्रकार आणि बुद्धिजिवींनी शांततेच्या मार्गाने रोष व्यक्त केला होता.
