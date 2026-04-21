ETV Bharat / state

मजूर, शेतकऱ्यांच्या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे बँकेतून घेतलं 23 कोटींचं कर्ज, जालना मर्चंट बँकेतील घोटाळा प्रकरणी तीन महाभाग अटकेत

जालन्यातील मोतीराम अग्रवाल मर्चंट को ऑपरेटिव्ह बँक कथित घोटाळ्यात पोलिसांनी आणखी तीन आरोपींना अटक केली आहे.

Jalna Merchant Bank scam case
प्रतिकात्मक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 4:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना - सध्या चर्चेत असलेल्या मोतीराम अग्रवाल मर्चंट को ऑपरेटिव्ह बँक कथित घोटाळ्यात पोलिसांनी आणखी तीन आरोपींना अटक केली आहे. आतापर्यंत या घोटाळ्यात मुख्य आरोपीसह एकूण पाच आरोपींना पोलिसांनी अटक केली. मोतीराम अग्रवाल बँकेला शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत वेअरहाऊसमध्ये शेतीमाल उपलब्ध नसताना तो उपलब्ध असल्याचं दाखवून या महाभागांनी तब्बल 23 कोटी 33 लाखांना चुना लावला. कशी आहे या घोटाळ्याची मोडस ऑपरेंडी? यावरचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

काय आहे नेमकं प्रकरण? - जालन्यातील व्यापाऱ्यांची बँक म्हणून नावारुपाला आलेल्या मोतीराम अग्रवाल को ऑपरेटिव्ह बँकेला तब्बल 23 कोटी 33 लाखांना चुना लावण्यात आला. शेतीमाल तारण कर्जाच्या नावावर वेअरहाऊसमध्ये शेतीमाल उपलब्ध असल्याचं भासवून हा शेतीमाल वेअरहाऊसमध्ये उपलब्ध नसतांना बँकेतून तब्बल 23 कोटी 33 लाखांचं कर्ज उचलण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी चंदनझिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडं देण्यात आला आहे.

प्रकरणाविषयी माहिती देताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat Reporter)

"जालना मर्चंट बँकेतील घोटाळा समोर आला आहे. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत पाच संशयित आरोपींना अटक केली आहे. 177 बनावट खातेधारक बँकेला पुरवून 23 कोटी 33 लाख रुपये कर्ज घेतलं. सध्या आरोपी पोलीस कोठडीत असून, अधिक तपास सुरू आहे." - मिथुन घुगे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, जालना

आतापर्यंत पाच आरोपी अटकेत - आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आतापर्यंत मुख्य आरोपीसह 5 जणांना अटक केली. रायचंद कुरंगळ, निलेश्वर भोसले अशी पोलिसांनी सुरुवातीला अटक केलेल्या आरोपींची नावं आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेला रायचंद कुरंगळ याचे दलाल म्हणून काम करणाऱ्या आणखी तिघांना अटक केली. रामेश्वर जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव आणि सुधाकर ठोंबरे अशी या दलालांची नावं आहेत. या तिघांना न्यायालयासमोर हजर केलं असता न्यायालयानं या तिघांना 6 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

177 बोगस खातेधारक केले तयार - पोलिसांनी अटक केलेले रामेश्वर जाधव, ज्ञानेश्वर जाधव आणि सुधाकर ठोंबरे हे जालन्यातील भोकरदन तालुक्यातील रहिवासी आहेत. हे तिघंही कथित बँक घोटाळ्यात मुख्य आरोपी असलेला रायचंद कुरंगळ याचे दलाल म्हणून काम करत असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं. दलाली करताना या आरोपींनी 10 ते 20 हजारांचा मोबदला घेतल्याचं समोर आलं. या तिन्ही आरोपींनी शहर तसेच जिल्ह्यातील 177 गोरगरीब लोक, मजूर यांना हेरून त्यांना पैशाचं आमिष दाखवलं. त्याबदल्यात या 177 नागरिकांचे कागदपत्रं बँकेत जमा करून त्यांच्या नावावर तब्बल 23 कोटी 33 लाखांचं कर्ज उचलल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं. तसंच याच 3 महाभागांनी कर्ज काढण्यासाठी बनावट कागदपत्रं तयार करणे तसेच बाजार समित्यांच्या पावत्या दलाल म्हणून तयार केल्याचं देखील समोर आलं.

या प्रकरणात आता पोलिसांनी बँकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाच्या दृष्टीनं तपासाला सुरुवात केली. त्यामुळं बॅंकेतील कोणत्या मोहऱ्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे? हे अंतिम तपासाअंतीच समोर येणार आहे.

हेही वाचा -

TAGGED:

JALNA MERCHANT BANK SCAM CASE
JALNA POLICE ACTION BANK SCAM
जालना मर्चंट बँक कथित घोटाळा
जालना पोलीस
JALNA MERCHANT BANK ALLEGED SCAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.