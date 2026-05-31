जाफराबाद-चिखली मार्गावर भीषण अपघात: ऑल्टो कार झाडावर आदळली; चालकाचा जिवंत जळून मृत्यू
Published : May 31, 2026 at 7:31 PM IST
जालना : जिल्ह्यातील जाफराबाद-चिखली मार्गावर आज रविवारी (31 मे) पहाटे एक भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगातील अल्टो कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरदार आदळली. धडकेनंतर काही क्षणांतच कारनं पेट घेतला, या घटनेत चालक गाडीतच अडकला आणि होरपळून त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मृताच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पुढील तपास सुरू आहे.
अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट : मृत चालकाची ओळख नितीन प्रभाकर गवळी (वय 35, रा. रूपचंद नगर, अकोला) अशी झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, नितीन गवळी हे त्यांच्या अल्टो कारनं जाफराबाद-चिखली मार्गावरून प्रवास करत होते. रविवारी पहाटेच्या सुमारास वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यानं कार रस्त्यालगत असलेल्या झाडावर भरधाव वेगात जाऊन आदळली.
धडक इतकी भीषण होती की कारच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चुराडा झाला. अपघातानंतर काही क्षणांतच वाहनानं पेट घेतला आणि आगीनं संपूर्ण कारला वेढा घातला. अपघाताच्या धक्क्यामुळे चालक वाहनातच अडकून पडल्यानं त्याला बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. घटना पहाटेच्या वेळी घडल्याने रस्त्यावर वाहनांची व नागरिकांची वर्दळ अत्यल्प होती. त्यामुळे तातडीनं मदत मिळू शकली नाही. दरम्यान, आग झपाट्यानं पसरत गेल्यानं कार पूर्णपणे जळून खाक झाली. या आगीत अडकलेल्या नितीन गवळी यांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच जाफराबाद पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात आलं. मात्र, तोपर्यंत कार पूर्णपणे जळून खाक झाली होती आणि चालकाचाही आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवला.
पुढील तपास सुरू : दरम्यान, अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. चालकाला झोपेची डुलकी लागली होती का? वाहनाचा वेग अधिक होता का किंवा वाहनात काही तांत्रिक बिघाड झाला होता का? याचा तपास पोलीस करीत आहेत. अपघातामागील नेमकं कारण शोधण्यासाठी जाफराबाद पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास जाफराबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीश जाधव करीत आहेत.
दरम्यान, या दुर्घटनेमुळे गवळी कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरातही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. एका तरुणाचा अशा भीषण अपघातात झालेला मृत्यू अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेला आहे. जाफराबाद-चिखली मार्गावरील ही दुर्घटना परिसरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.