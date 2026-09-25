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30 वर्षांच्या जिम ट्रेनरची हत्या; दोन तरुणांसह विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

लोधी मोहल्ला परिसरात आज सकाळी सुमारे सहा वाजता जिम ट्रेनरची धारदार शस्त्रानं हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे.

Gym trainer murder in Jalna
जिम ट्रेनर तरुणाची हत्या (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 4:40 PM IST

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जालना - शहरात सकाळच्या सुमारास जिम ट्रेनर तरुणाची धारदार शस्त्रानं वार करून हत्या करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे. राहुल राजपूत (वय 30) असे हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे.

हल्ल्यानंतर परिसरातील नागरिक आणि कुटुंबीयांनी राहुलला तातडीनं उपचारासाठी जालना जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच राहुलच्या नातेवाईकांनी जिल्हा रुग्णालय परिसरात आक्रोश केला. राहुल राजपूत हा जिम ट्रेनर म्हणून काम करत होता. तरुणांना व्यसनांपासून दूर राहण्याचा संदेश देण्यासोबतच शरीर सुदृढ ठेवण्यासाठी तो मार्गदर्शन करत होता, अशी नातेवाईकांनी माहिती दिली. राहुलला कोणतेही व्यसन नव्हते, असेही कुटुंबीयांनी सांगितलं.


5 हजारांच्या प्रोटीनच्या व्यवहारातून वाद? प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे पाच हजार रुपयांचे प्रोटीन देण्यास झालेल्या विलंबातून हा वाद निर्माण झाला. त्यातून राहुलवर हल्ला झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, हत्येचं नेमके कारण आणि हल्ल्यामागील पार्श्वभूमी पोलीस तपासातून स्पष्ट होणार आहे.


‘आरोपींवर कडक कारवाई होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही’- राहुलच्या हत्येनंतर कुटुंबीयांनी पोलीस प्रशासनासमोर तीव्र संताप व्यक्त केला. “व्यसनांपासून दूर असलेल्या तरुणाची दिवसाढवळ्या धारदार शस्त्राने हत्या होत असेल, तर जालना शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो,” असा सवाल नातेवाईकांनी उपस्थित केला. हल्लेखोरांना तातडीनं अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली. आरोपींवर कडक कारवाई होत नाही तोपर्यंत राहुलचा मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचा इशाराही कुटुंबीयांनी दिला.


पोलिसांची तत्काळ कारवाई; दोन आरोपी ताब्यात- घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू यांनी पोलिसांना तातडीने आरोपींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलिसांनी विविध पथके तयार करून आरोपींचा शोध सुरू केला. पोलिसांच्या तपासाला काही तासांतच यश आलं. एका विधीसंघर्षग्रस्त बालकासह दोघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दुसऱ्या आरोपीचे नाव श्रेयस संजय पवार, रा. विद्युत कॉलनी, जालना असे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
या प्रकरणी दोन्ही संशयितांना ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. हत्येमागील नेमका हेतू, प्रोटीनच्या व्यवहाराचा वाद आणि हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या शस्त्राबाबत पोलीस अधिक तपास करत आहेत. कदीम पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक जनार्दन शेवाळे यांनी माध्यमांना आरोपी ताब्यात घेतल्याची माहिती दिली.

  • राहुल राजपूतच्या हत्येमुळे जालना शहरात खळबळ उडाली आहे. कुटुंबीयांकडून आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. आता पोलिसांच्या तपासातून या हत्येचं नेमके कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रम समोर येणार आहे.

TAGGED:

GYM TRAINER MURDER IN JALNA
RAHUL RAJPUT MURDER IN JALNA
कदीम पोलीस ठाणे
JALNA CRIME

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