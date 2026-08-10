जालन्यात खळबळ! बांधकाम कामगार साहित्य घोटाळ्यात मोठी कारवाई; फिर्याद देणारे उपायुक्त अमोल जाधव यांनाच अटक!
अमोल जाधव हे जालना जिल्हा बांधकाम कामगार अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना संसारोपयोगी साहित्याच्या संचामध्ये मोठ्या प्रमाणात कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Published : August 10, 2026 at 1:40 PM IST
जालना : बांधकाम कामगारांसाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या संसारोपयोगी साहित्याच्या संचामध्ये कथित गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी बांधकाम कामगार उपायुक्त अमोल जाधव यांना रविवारी (9 ऑगस्ट) परतूर पोलिसांनी अटक केली आहे. या कारवाईमुळे बांधकाम कामगार साहित्य घोटाळ्याच्या प्रकरणाला मोठं वळण आलं असून, या प्रकरणात फिर्याद देणारेच आरोपी ठरल्यानं जालना जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
अमोल जाधव हे जालना जिल्हा बांधकाम कामगार अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना संसारोपयोगी साहित्याच्या संचामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बांधकाम कामगारांना शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणारं साहित्याचं संच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याऐवजी ते परस्पर खासगी व्यक्तींना विकण्यात आल्याचा आरोप आहे.
100 ट्रक साहित्य संच विकल्याचा आरोप : या प्रकरणात भाजपा आमदार बबनराव लोणीकर यांनी गंभीर आरोप केले होते. बांधकाम कामगारांसाठी असलेले जवळपास 100 ट्रक संसारोपयोगी साहित्याचे संच लाभार्थ्यांना वाटप न करता परस्पर विकण्यात आल्याचा आरोप लोणीकरांनी केला होता. यासंदर्भात त्यांनी संबंधित मंत्र्यांकडे तक्रारही केली होती.या आरोपांनंतर बांधकाम कामगारांच्या साहित्य वितरणातील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला होता.
फिर्यादीच निघाला आरोपी : दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी अमोल जाधव यांनीच परतूर पोलीस ठाण्यात बांधकाम कामगारांच्या साहित्यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची फिर्याद दिली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला. मात्र, तपासादरम्यान पोलिसांना मिळालेल्या माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारे अमोल जाधव यांच्याविरोधातही कारवाई करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यानंतर परतूर पोलिसांनी अमोल जाधव यांना अटक केली. त्यामुळे ज्या प्रकरणात स्वतः फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल केली, त्याच प्रकरणात संबंधित अधिकारी आरोपी झाल्यानं या प्रकरणाला वेगळंच वळण मिळालं आहे.
1 कोटी 79 लाखांचा मुद्देमाल जप्त : या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी आतापर्यंत 1 कोटी 79 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याचा आणि कथित गैरव्यवहारातील आर्थिक व्यवहारांचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. साहित्याचे संच नेमकं कोणाला विकण्यात आले? या व्यवहारात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? किती लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आलं आणि या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराची नेमकी व्याप्ती किती आहे? याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे.
पोलीस तपासाला वेग : अमोल जाधव यांच्या अटकेनंतर या प्रकरणातील तपासाला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. पोलिसांकडून कागदपत्रे, साहित्य वितरणाची नोंद, लाभार्थ्यांची यादी, साहित्याची वाहतूक तसेच संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी कोणाची नावे समोर येतात का आणि कथित गैरव्यवहाराची रक्कम नेमकी किती आहे, याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास परतूर पोलीस करत असून, पोलिसांच्या तपासानंतरच संपूर्ण गैरव्यवहाराचं नेमकं स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
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