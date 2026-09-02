मराठा आरक्षण आंदोलन : मनोज जरांगेंशी चर्चा निष्फळ, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या 'तर फाशी घेण्यास तयार. . .'
अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. त्यामुळे आंदोलक सरकारविरोधात संतप्त झाले. या आंदोलनातील जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या वक्तव्यानं मात्र खळबळ उडाली.
Published : September 2, 2026 at 12:06 PM IST
जालना : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीमध्ये पुन्हा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. त्यामुळे राज्यभरात पुन्हा आंदोलक सरकारविरोधात संतप्त झाले आहेत. मंगळवारी रात्री उशीरा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र यावेळी मनोज जरांगे यांच्याशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली. मनोज जरांगे यांनी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांना सरकारनं केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मनोज जरांगे यांना दिली. मात्र यावेळी मनोज जरांगे यांनी या सरकारमुळे चांगल्या चांगल्यांना फाशी घेण्याची वेळ आली, असं वारंवार जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना सांगितलं. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिलेल्या उत्तरानं उपस्थित चांगलेच अवाक् झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उत्तरानं मंडपातील वातावरण एकदम बदलून गेलं.
नोकरी करताना फाशी घेण्याची वेळ आली, तर घेईल : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जालन्याच्या अंतरवाली सराटी इथं उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यांची हरप्रकारे समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी रात्री उशिरा जालन्याच्या जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल व पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू हे दोघं मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी पोहोचले. यावेळी आशिमा मित्तल यांनी राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणती पावलं उचलली आहेत, याचा पाढा वाचला. त्यावेळी मनोज जरांगे हे काहीसे वैतागले. "तुम्हाला सरकारची बाजू घ्यायची आहे का," असा सवाल त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला. त्यावर आशिमा मित्तल यांनी "ते माझं कामच असल्याचं म्हटलं. तेव्हा मनोज जरांगे यांनी "सरकारमुळे चांगल्या चांगल्यांना फाशी घेण्याची वेळ आली," असं म्हटलं. मनोज जरांगे वारंवार या मुद्द्यावरुन शासन आणि लोकप्रतिनिधींवर टीका करु पाहत होते. मात्र, आशिमा मित्तल यांना मनोज जरांगेंच्या या बोलण्याचा नेमका अर्थ लक्षात आला नाही. बहुधा मनोज जरांगेंच्या बोलण्याचा रोख आपल्या दिशेनं असावा, असं जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना वाटलं. तेव्हा त्यांनी "मनोजजी नोकरी करताना फाशी घेण्याची वेळ आली, तरी माझी तयारी आहे," असं सांगितल्यानं उपस्थित चांगलेच अवाक् झाले.
समाजाला तुमची गरज, उपोषण सोडा - जिल्हाधिकारी : मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणस्थळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा भेट दिली. उपोषण मागं घेण्याची जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल व पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू यांनी मनोज जरांगेंना विनंती केली. राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी 309 जणांनी बलिदान दिलं आहे. 10 लाख रुपयांची मदत त्यांच्या वारसांना सरकारनं दिली. तसेच 222 लोकांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केलेला आहे, तो मुद्दा शासन दरबारी सकारात्मक आहे. तसेच 58 लाख नोंदीची जी मागणी आहे, त्यावर युद्ध पातळीवर काम सुरू असून ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्येकाचं नाव जाहीर केलं जाईल. जात पडताळणीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्यास किंवा प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास आपण अपिलमध्ये आयुक्तांकडं जाऊ शकतो. समाजाला जरांगे पाटील तुमची गरज आहे, त्यामुळे तुम्ही उपोषण सोडा, असं म्हणत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मनोज जरांगेंना विनंती केली.
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