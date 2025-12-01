कौस्तुकास्पद! दोन शिक्षकांनी बनवली जिल्हा परिषदेची शाळा जगात नंबर वन
जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षकांनी अशीच कमाल केली असून, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील मोडकडीस आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला जगातील एक उत्तम शाळा बनविली आहे.
पुणे : मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, यासाठी हल्ली पालक मुलांना चांगल्या शाळेत टाकत असतात आणि मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, यासाठी प्रयत्न करत असतात. मुलांना चांगले शिक्षक मिळाले की मुलंही चांगला अभ्यास करतात. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या दोन शिक्षकांनी अशीच कमाल केली असून, पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील मोडकडीस आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला 30 सप्टेंबर 2025 रोजी जगातील नंबर वन शाळा बनविली आहे. फक्त या दोन शिक्षकांनी या शाळेलाच नंबर वन बनविलं नव्हे, तर गावातील मुलांनादेखील स्मार्ट केलंय.
जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम 10 शाळांमध्ये स्थान : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं आणि याच पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेनं मध्यंतरी 'टी फोर एज्युकेशन' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या 'वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राईज' स्पर्धेत जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम 10 शाळांमध्ये स्थान पटकावलं आहेत. या शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे गुरुजी आणि त्यांच्यासोबतच्या एका शिक्षकाने आठ महिन्यांत शाळेचा कायापालट करत शाळेतील मुलं शालेय शिक्षणाबरोबरच झोप, आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिकचंदेखील शिक्षण घेत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आठवीपर्यंत शिकवलं जातं : खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे गुरुजी यांच्यासह ऋतुजा ताम्हाणे हे दोन शिक्षक असून, या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आठवीपर्यंत शिकवलं जातं. जालिंदर नगरच्या या शाळेत जवळपास 150 हून अधिक विद्यार्थी हे शिक्षण घेत असतात आणि या शाळेची महत्त्वाची बाब म्हणजे या शाळेत शालेय अभ्यासक्रम तीन महिन्यांत पूर्ण करतात आणि यानंतर हे विद्यार्थी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सुतारकाम, प्लंबिंगचं शिक्षण घेऊन स्मार्ट होत आहेत. विशेष बाब म्हणजे ही मुलं रोबोटिक्स, एआय, ग्राफिक्स, थ्रीडी आणि गेमिंग बनवत आहेत. ग्रामीण भागातील ही प्राथमिक शिक्षण घेणारी जिल्हा परिषद शाळेतील ही मुलं आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.
शालेय अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त 22 प्रकारचे शिक्षण : याबाबत या शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे गुरुजी सांगतात की, वाबळेवाडी येथून इथं आल्यावर तीन मुलं आणि मोडकळीस आलेली शाळा असं चित्र या जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचं होतं. लोकसहभागातून या शाळेचं सात महिन्यांत चित्र बदलण्यात आलं आहे आणि या शाळेला जिल्ह्यातील उत्कृष्ट शाळा म्हणून किताब मिळाला आणि यानंतर एक ते दीड वर्षात जगातील सर्वोत्कृष्ट शाळा असा किताबदेखील या शाळेला देण्यात आला. अंगणवाडी ते आठवीपर्यंतची मुलं आमच्या शाळेत शिक्षण घेत असतात आणि मुलांना जागतिक दर्जाचं शिक्षण घेता यावं तसंच त्यांच्या आवडीनुसार त्यांना शिकता यावं यानुसार दररोजच्या तासांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. शालेय अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त आम्ही 22 प्रकारचे शिक्षण ज्यात कोडिंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, सुतारकाम, प्लंबिंग, एफएम, अशा विविध गोष्टी मुलांना शिकवत असतो. मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढावी तसंच या स्पर्धेच्या युगात मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं हे आमचं उद्दिष्ट असून, आम्ही यासाठी पुढेदेखील विविध उपाययोजना करणार आहोत, यात आम्हाला मुलांचा सहभागदेखील मिळत असतो, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
काही मुलंही एआयचा वापर करतात : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील ग्रामीण भागातील ही मुलं आज शालेय शिक्षणासोबतच त्यांच्या आवडीचं शिक्षण घेत आहेत. लहान मोठ्या वर्गातील काही मुलंही ड्रोन उडवत आहेत, तर काही रोबोटिक्सचे विविध प्रोजेक्ट, तर काही मुलं थ्रीडी पेंटिंग्ज, तर काही मुलं ही एफएम चालवत आहेत. तर काही मुलंही एआयचा वापर करत आहेत. या ग्रामीण भागातील मुलांचा हा स्मार्टनेस बघण्यासाठी राज्यभरातील विविध शाळांमधील शिक्षक हे या शाळेला आवर्जून भेट देत असतात.
