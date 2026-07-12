रेशन कार्डचं आमिष दाखवून महिलेकडं शरीरसुखाची मागणी! संतापलेल्या महिलांनी नराधमाला भररस्त्यात चोपलं; पोलीस कोठडीत रवानगी
रेशन कार्ड करून देण्याच्या बहाण्याने 30 वर्षीय महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या सुनील पाटील या आरोपीला संतप्त महिलांनी चोप दिला. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून कोठडीत ठेवलं आहे.
Published : July 12, 2026 at 3:54 PM IST
जळगाव : जळगावमध्ये रेशन कार्ड तयार करून देण्याचं आमिष दाखवत 30 वर्षीय महिलेकडं शरीरसुखाची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी संशयित सुनील पाटील याच्यावर महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मदतीचा बहाणा अन्... : पीडितेनं तिच्या कौटुंबिक आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दल सांगितल्यावर संशयित सुनील पाटीलनं तिच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेण्यास सुरुवात केली. "मी रोज भरपूर पैसे कमवतो, तुम्हाला काम करायची गरज नाही, मी पैसे देत जाईन," असं आमिष दाखवून तो रोज तिला व्हॉट्सॲपवर 'गुड मॉर्निंग', 'गुड नाईट'चे मेसेज पाठवून त्रास देत होता.
...आणि चहाच्या टपरीवर पाप उघड : सुनील पाटील यानं पीडितेला तहसील कार्यालयाजवळील एका चहाच्या टपरीवर भेटायला बोलावले. " तहसील कार्यालय जाण्याआधी आपण आधी रूमवर जाऊ," असं तो पीडितेला म्हणाला. महिलेनं रूमवर जाण्याचे कारण विचारले असता, सुनील पाटील यानं अत्यंत निर्लज्जपणाचा कळस गाठत, "पैशांची चिंता करू नको, मी तुला हवे तेवढे पैसे देईल, वेगवेगळ्या ...चे भरपूर पैसे मिळतील, मला फक्त एकदा ......दे," असं म्हणून तिचा विनयभंग केला.
रणरागिणीचा अवतार; जमावानेही दिला चोप : सुनील पाटीलचे हे अश्लील वक्तव्य ऐकताच पीडित महिलेच्या संतापाचा कडेलोट झाला. तिनं कसलाही विचार न करता भरचौकात त्याला जोरदार कानशिलात लगावली. हा प्रकार पाहताच आसपासच्या महिला आणि नागरिक धावून आले. परिस्थिती समजताच उपस्थित संतप्त महिलांनीही सुनील पाटीलला चपलेनं आणि हातानं चांगलाच चोप दिला. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, शासकीय कार्यालयांच्या बाहेर फिरणाऱ्या अशा संशयास्पद दलालांवर आणि विकृत मानसिकतेच्या लोकांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणी पीडितेनं शहर पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
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