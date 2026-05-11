देशहितासाठी संयम ठेवा; जळगाव सराफ असोसिएशनचा मोदींना पाठिंबा, महिलांची खरेदी मात्र कायम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन वाचविण्याचं आणि एक वर्षाकरिता सोने खरेदी न करण्याचं जनतेला आवाहन केलं. या आवाहनाला जळगाव सराफ असोसिएशननं पाठिंबा दिलाय.
Published : May 11, 2026 at 6:18 PM IST
जळगाव : देशातील वाढती महागाई, परकीय चलनसाठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशवासीयांना “किमान एक वर्ष तरी सोने खरेदी टाळा” असं आवाहन केलंय. या पार्श्वभूमीवर सुवर्णनगरी म्हणून ओळख असलेल्या जळगावातील सुवर्ण बाजारातही विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
“हौसेला मोल नसतं” : जळगावच्या सराफ बाजारात ग्राहकांमध्ये काही प्रमाणात संभ्रमाचं वातावरण असलं, तरी महिलांच्या खरेदीवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसून आलेला नाही. “हौसेला मोल नसतं” या भावनेतून अनेक महिला सोन्याचे दागिने खरेदी करताना दिसून आल्या आहेत. लग्नसराई, सण-उत्सव तसेच गुंतवणुकीसाठी सोन्याला आजही मोठी पसंती मिळत असल्याचं चित्र आहे.
सोनं ही भारतीयांची भावनिक आणि पारंपरिक गुंतवणूक : दरम्यान, मोदींनी केलेल्या या आवाहनाबाबत अधिकृत सरकारीस्तरावर कोणतीही स्पष्ट घोषणा झालेली नसली तरी, त्याची चर्चा ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. काही व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून खरेदीचा वेग थोडा मंदावल्याचं सांगितलं. तर अनेकांनी “सोनं ही भारतीयांची भावनिक आणि पारंपरिक गुंतवणूक आहे. त्यामुळं खरेदी पूर्णपणे थांबणं शक्य नाही,” असं मत व्यक्त केलं आहे. सध्या जळगावच्या सुवर्ण बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार सुरू असून भविष्यात या चर्चेचा बाजारावर नेमका किती परिणाम होणार, याकडं व्यापाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. एकीकडं मोदींच्या आवाहनाची चर्चा आणि दुसरीकडं महिलांची दागिन्यांसाठीची गर्दी, यामुळं सुवर्णनगरीत वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे.
सराफ असोसिएशनने मोदींच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला : देशभरात “एक वर्ष सोने खरेदी करू नका” या आवाहनाची चर्चा सुरू असतानाच जळगाव जिल्हा सराफ असोसिएशननं मोदींच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. “देशहितासाठीच हे आवाहन करण्यात आलं असावं,” अशी भूमिका असोसिएशननं स्पष्ट केली. असोसिएशनच्या सचिवांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, भारत ही जगातील मोठी सोन्याची बाजारपेठ असली तरी देशाच्या आर्थिक हिताचा विचार करून पंतप्रधानांनी हे आवाहन केलं असावं. त्यामुळं गुंतवणूकदारांनी काही काळ संयम बाळगणं गरजेचं आहे.
सैनिकाप्रमाणे मोदीजींच्या आवाहनाला साथ द्यावी : “सुवर्णपेढ्यांवर काही प्रमाणात परिणाम जाणवत असला तरी ‘देश प्रथम’ या भावनेतून प्रत्येक नागरिकानं सैनिकाप्रमाणं पंतप्रधान मोदीजींच्या आवाहनाला साथ द्यावी,” असं त्यांनी म्हटलं. तसेच व्यापारी आणि कारागिरांनी या आवाहनाचा सराफ व्यवसायाविरोधातील निर्णय म्हणून गैरसमज करून घेऊ नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मोदी सरकारचा उद्देश देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करणं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
