जळगावात कंपन्यांचं केमिकलयुक्त पाणी सोडल्यानं एक टन माशांचा मृत्यू; चार लाखांचं नुकसान, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पाहणी
जळगावच्या मन्यारखेडा तलावात एमआयडीसीतील कंपन्यांचे केमिकलयुक्त पाणी सोडल्यामुळे एक टन माशांचा मृत्यू झाला असून आदिवासी मच्छीमार सोसायटीचे सुमारे चार लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
Published : July 12, 2026 at 2:42 PM IST
जळगाव : जळगाव तालुक्यातील मन्यारखेडा तलावात मोठ्या प्रमाणावर माशांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तलावात लहान-मोठे मिळून सुमारे एक टन मासे मृतावस्थेत आढळून आल्यानं परिसरात खळबळ उडाली आहे. एमआयडीसीतील केमिकलयुक्त तसंच चटईच्या कंपन्यांच्या कचऱ्याच्या पाण्यामुळं हे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, यामुळं शासनमान्य आदिवासी मच्छीमार सोसायटीचं सुमारे चार लाखांचं नुकसान झालं आहे.
नुकसानाची भरपाई मिळावी : या घटनेची दखल घेत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. तसंच मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या पथकानं तातडीनं पंचनामा करत पुढील कारवाई सुरू केली आहे. "जळगाव एमआयडीसी परिसरातील काही केमिकल आणि चटई कंपन्यांकडून दूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट तलावात सोडलं जात आहे. या केमिकलयुक्त पाण्यामुळंच तलावातील माशांचा मृत्यू झाला आहे. तलावाच्या काठावर मृत माशांचा अक्षरशः खच पडलेला आहे. यामुळं परिसरात मोठी दुर्गंधी पसरली आहे. या सांडपाण्याबाबत 2018 पासून सातत्यानं प्रशासनाकडं तक्रारी व पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, ठोस कारवाई होत नसल्यामुळं दरवर्षी हे नुकसान सहन करावं लागत आहे. या प्रकरणातील दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी व सोसायटीला नुकसानाची भरपाई मिळावी, अशी मागणी आदिवासी मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब सैंदाणे यांनी केली.
प्राथमिक तपासणीत कल्ल्यांत प्लास्टिक : मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त अतुल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकाने घटनास्थळी सविस्तर पंचनामा केला असून, पाण्याचे व मृत माशांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले आहेत. मृत माशांच्या कल्ल्यांमध्ये प्लास्टिकचे कण आढळले आहेत. त्यामुळं माशांचा श्वासोच्छ्वास रोखला जाऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याचं प्राथमिक कारण समोर येत आहे. नमुने प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत.
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