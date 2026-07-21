मध्य प्रदेशात जळगाव पोलिसांचं थरारक 'ऑपरेशन कॉम्बिंग सर्च'; 400 पोलिसांच्या फौजफाट्यासह मध्यरात्री छापा, शस्त्रसाठ्यासह 12 संशयित ताब्यात
जळगाव पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील पार उमरटी गावात 400 पोलिसांच्या फौजफाट्यासह पहाटे धाडसी 'ऑपरेशन कॉम्बिंग' राबवून अवैध शस्त्रनिर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त केला आणि 12 संशयितांना ताब्यात घेतलं.
Published : July 21, 2026 at 2:15 PM IST
जळगाव : जळगाव पोलिसांनी मध्य प्रदेश राज्यात सर्च ऑपरेशन राबवत मध्यरात्री मोठी कारवाई केली. या कारवाईत जिल्ह्यातील फरार आरोपींचा शोध घेणं, अवैध शस्त्रनिर्मिती आणि शस्त्र तस्करीचं जाळं उद्ध्वस्त करणं असा उद्देश होता. जळगाव पोलिसांनी मध्य प्रदेशातीलवरला तालुक्यातील पार उमरटी गावात पहाटे 'ऑपरेशन कॉम्बिंग सर्च' राबवत धडक कारवाई केली. मध्यरात्री दोन वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या गुप्त मोहिमेचं नेतृत्व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते यांनी केलं. कारवाई पूर्ण करून सर्व पथकं आता चोपडा इथं परतली आहेत.
कारवाईसाठी मोठा फौजफाटा : पोलीस अधीक्षकांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेत जळगाव, नाशिक आणि धुळे या तीन जिल्ह्यांतील 400 हून अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते. जळगाव जिल्ह्यातील 8 पोलीस निरीक्षक, 35 दुय्यम पोलीस अधिकारी आणि सुमारे 240 पोलीस अंमलदार, तर नाशिक व धुळे जिल्ह्यांतील अधिकारी आणि कर्मचारी अशा मोठ्या फौजफाट्यासह 20 शासकीय वाहनांचा ताफा या कारवाईसाठी रवाना झाला होता.
बेकायदेशीर शस्त्रनिर्मितीचं जाळं सक्रिय : मध्यरात्री सुमारे 1 वाजता पथक रवाना झाल्यानंतर पहाटे 4 ते सकाळी 8 या वेळेत पार उमरटी परिसरात कॉम्बिंग ऑपरेशन राबवण्यात आलं. या कारवाईदरम्यान 45 संशयित घरांची झडती घेण्यात आली. तर 20 संशयितांची सखोल चौकशी करण्यात आली. याशिवाय 12 संशयितांना ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कारवाई दरम्यान चोपडा ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन संशयितांची अंगझडती घेतली असता त्यांच्याकडून दोन देशी कट्टे आणि चार जिवंत काडतुसे (राउंड) जप्त करण्यात आली. तसंच पार उमरटी परिसरातून देशी कट्टे तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा मोठ्या प्रमाणातील कच्चा माल, विविध साचे आणि शस्त्रनिर्मितीचं साहित्य पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. यामुळं या भागात बेकायदेशीर शस्त्रनिर्मितीचं जाळं सक्रिय असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र पासिंगसह एकूण 32 संशयित मोटारसायकली जप्त केल्या असून त्यांच्या मालकीची आणि त्या गुन्ह्यांमध्ये वापरण्यात आल्या होत्या का? याचा तपास सुरू आहे.
मोठं रॅकेट उघड होण्याची शक्यता : ही कारवाई चोपडा शहर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक 103/2016, चोपडा ग्रामीण पोलीस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक 22/2025 तसंच नाशिक जिल्ह्यातील पवारवाडी पोलीस ठाण्यातील शस्त्र अधिनियमांतर्गत दाखल गुन्ह्यांतील फरार आणि संशयित आरोपींच्या शोधासाठी करण्यात आली होती. जळगाव पोलिसांनी सीमेपलीकडं जाऊन राबवलेल्या या कारवाईमुळं अवैध शस्त्रनिर्मिती आणि शस्त्र तस्करीविरोधात मोठा आघात बसल्याचं मानलं जात आहे. ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची चौकशी सुरू असून या कारवाईतून आणखी मोठं रॅकेट उघड होण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
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