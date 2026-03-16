जळगाव लातूर ट्रॅव्हल्स केजजवळ पलटी; 25 प्रवासी जखमी
जळगाव लातूर ट्रॅव्हल्स केजजवळ पलटी झाली असून, 25 प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर ट्रॅव्हल्सला लागलेल्या आगीत सामान जळून खाक झालंय.
Published : March 16, 2026 at 3:56 PM IST
बीड- जळगाववरून लातूरकडे जाणारी ट्रॅव्हल्स केज मांजरसुंबा रोडवर पहाटे 2.45 वाजता केजपासून जवळ सांगवी ते पिंपळगाव फाट्यावर ट्रॅव्हल्स पलटी झालीय. अपघातग्रस्त प्रवाशांना ट्रॅव्हल्समधून बाहेर काढले असून, उपजिल्हा रुग्णालय केज येथे उपचारासाठी पोलीस प्रशासन आणि रुग्णवाहिका यांच्या मदतीने अपघातस्थळी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अमिरोद्दीन इनामदार आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक शंभुदेव दराडे पोहोचलेत. अपघातात किमान 25 प्रवासी जखमी झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्या ठिकाणी आम्ही गाडीमध्ये दबले गेलो : रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास या ट्रॅव्हल्सला आग लागली. मी ट्रॅव्हल्समध्ये प्रवास करत होतो, जळगाववरून लातूरला जात होतो. ड्रायव्हरला अगोदर सांगितले होते की, गाडी हळू चालवा. मात्र त्यांनी काहीही ऐकलं नाही. काही वेळातच गाडी पलटी झाली आणि त्या ठिकाणी आम्ही गाडीमध्ये दबले गेलो. खिडकी उघडी असल्यामुळे बाहेर निघालो, मात्र माझे काही न्यायालयाचे कागदपत्र होते ते जळून गेले. त्यामुळे आता मी काय करायचं हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झालाय, असंही प्रवासी असलेले मयूर रोहिदास सोळुंके यांनी सांगितलंय.
