32 फुटी भव्य लामणदिव्याने उजळला काव्यरत्नावली चौक, जळगावकरांची पाहण्यासाठी गर्दी
अथक मेहनतीतून भव्य कलाकृती साकारण्यात आलीय. सेल्फीसाठी नागरिक या ठिकाणी लोक येत आहेत. शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनात आशेचा प्रकाश निर्माण व्हावा, यासाठी दिव्याची संकल्पना.
Published : November 7, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 5:08 PM IST
जळगाव - दिवाळी म्हणजे अंधारावर प्रकाशाचा विजय... निराशेवर आशेची मात आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंदाची नवी पहाट! याच प्रकाशपर्वाचा उत्साह सध्या जळगाव शहरात पाहायला मिळत असून, शहरातील काव्यरत्नावली चौकात उभारण्यात आलेला तब्बल 32 फूट उंच आणि 28 फूट रुंद भव्य लामणदिवा जळगावकरांच्या आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र ठरला आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाईने उजळलेला हा भव्य लामणदिवा आणि त्यावर तब्बल सहा फूट उंचीची साकारलेली ज्योत पाहण्यासाठी नागरिकांची अक्षरशः गर्दी होत आहे. दिवाळीच्या झगमगाटात या लामणदिव्याने काव्यरत्नावली चौकाचे रूपच पालटले असून, हा देखावा सध्या जळगावकरांसाठी सेल्फी पॉइंट बनला आहे.
दिवाळीचा सण म्हटला की घराघरांत पणत्या, आकाशकंदील, रोषणाई आणि आकर्षक सजावटीची लगबग सुरू होते. मात्र, यंदा जळगावच्या काव्यरत्नावली चौकात साकारण्यात आलेल्या भव्य लामणदिव्याने या सर्व आकर्षणांमध्ये वेगळीच भर घातली आहे. भव्य लामणदिवा पाहताच नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यातच दिव्याच्या माथ्यावर साकारण्यात आलेली सहा फूट उंचीची ज्योत या संपूर्ण रचनेचे मुख्य आकर्षण ठरत आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाईमुळे रात्रीच्या वेळी या लामणदिव्याचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते. लांबूनच लक्ष वेधून घेणारा हा दिवा पाहण्यासाठी नागरिक आवर्जून काव्यरत्नावली चौकात थांबत आहेत.
विशेष म्हणजे, ही भव्य कलाकृती एका दिवसात उभी राहिलेली नाही. यासाठी कारागिराने सलग 15 दिवस मेहनत घेतली आहे. दिव्याची उंची, रुंदी, त्याची रचना, आकारमान आणि त्यावर करण्यात आलेली सजावट या प्रत्येक बाबीचा विचार करून ही कलाकृती साकारण्यात आली आहे. एवढ्या मोठ्या आकाराचा लामणदिवा तयार करताना त्याचे सौंदर्य आणि भव्यता टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही कारागिरासमोर होते. मात्र, 15 दिवसांच्या मेहनतीतून हा आकर्षक लामणदिवा प्रत्यक्षात उभा राहिला आणि आता त्याच मेहनतीचे कौतुक जळगावकरांकडून होत आहे.
दिवाळीच्या निमित्ताने शहरात अनेक ठिकाणी विद्युत रोषणाई आणि सजावट करण्यात आली असली, तरी या 32 फुटी लामणदिव्याची भव्यता नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.
आज एकीकडे शेतकरी नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत आहे, कष्टकरी आपल्या घामातून संसाराचा गाडा ओढत आहे, तर सर्वसामान्य माणूस रोजच्या संघर्षातून मार्ग काढत आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीच्या प्रकाशपर्वाचा खरा अर्थ केवळ घरांची सजावट आणि रोषणाई नसून समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात आनंद, समाधान आणि आशेचा प्रकाश निर्माण होणे हाच आहे. हाच विचार या लामणदिव्याच्या माध्यमातून मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. दिव्याची ज्योत जशी अंधार दूर करते, त्याचप्रमाणे समाजातील दुःख, अडचणी आणि निराशा दूर होऊन प्रत्येकाच्या आयुष्यात सुखाचे दिवस यावेत, असा सकारात्मक संदेश या कलाकृतीतून दिला जात आहे.
विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या काळात नागरिकांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या लामणदिव्यामुळे कलात्मकतेसोबत सामाजिक जाणीवेचीही चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला ३२ फुटांची भव्यता, सहा फुटांची ज्योत आणि विद्युत रोषणाईचा झगमगाट, तर दुसऱ्या बाजूला समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत आनंदाचा प्रकाश पोहोचावा, हा विचार अशा दुहेरी वैशिष्ट्यांमुळे या लामणदिव्याचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
दिवाळीचा उत्सव काही दिवसांचा असला, तरी या दिव्याच्या माध्यमातून दिलेला सामाजिक संदेश मात्र कायम स्मरणात राहणारा आहे. त्यामुळे काव्यरत्नावली चौकातील हा भव्य लामणदिवा केवळ जळगावकरांसाठी आकर्षक सेल्फी पॉइंट ठरत नाही, तर प्रत्येकाच्या मनात माणुसकीची, सामाजिक बांधिलकीची आणि आशेची ज्योत पेटवण्याचे कामही करत आहे. या भव्य लामणदिव्याच्या प्रकाशात यंदाची जळगावकरांची दिवाळी अधिकच उजळून निघत आहे, हे मात्र निश्चित!
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