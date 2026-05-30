जळगाव जामोद हत्याकांडातील जिवंत मुलगी परत आली प्रकरण; वडील आणि भावाला न्यायालयाने केलं मुक्त, तपास अधिकाऱ्यांची बदली
जळगाव जामोद येथील हत्याकांडातील जिवंत मुलगी परत आल्यानं तपास यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं. यातील वडील आणि भावाला न्यायालयानं मुक्त केलय.
Published : May 30, 2026 at 3:48 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यातील जळगाव जामोद पोलीस स्टेशन हद्दीतील एका हत्याकांड प्रकरणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी हत्या झाल्याचं सांगितलेल्या मुलीचा मृतदेह सापडल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. मात्र ती मुलगी जिवंत असल्याचं स्पष्ट झाल्यानं संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांना आणि भावाला अटक केली होती. दोघांनीही कथितरित्या कबुली दिली होती की त्यांनी मुलीला ठार मारलं. मात्र आज न्यायालयानं पुराव्याअभावी दोघांनाही मुक्त केलं. या निर्णयानं पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकरणातील हलगर्जीपणाबद्दल कठोर भूमिका घेतली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रमुख, एक अधिकारी आणि तीन कर्मचारी यांची बदली करण्यात आली आहे. याशिवाय जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार यांचीही बदली करण्यात आली आहे. तपासात गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचं अधीक्षकांनी मान्य केलं आहे.
सध्या मुख्य प्रश्न असा आहे की, ज्या मृतदेहाची साक्षीदार म्हणून ही केस उभी करण्यात आली होती, तो मृतदेह कोणाचा आहे? पोलीस या मुद्द्यावर अद्याप स्पष्ट उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. मृतदेहाच्या ओळखीचा तपास सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे बुलढाणा पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर मोठा धक्का बसला आहे. लोकांमध्ये पोलीस यंत्रणेबाबत नाराजी पसरली आहे. प्रकरणात आता पुढील तपास कसा होतो, कोणत्या नव्या गोष्टी समोर येतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
पोलीस विभागानं याप्रकरणी अधिकृत वक्तव्य करण्यास टाळाटाळ केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता या प्रकरणात नवीन कोणत्या दिशेने तपास वळवला जातो, यावर संपूर्ण प्रकरणावर सर्वांचं लक्ष लागून आहे.
LCB पीआय आणि जळगाव जामोद ठाणेदारांचा पदभार काढला -
या प्रकरणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर आणि जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार नितीन पाटील यांचा पदभार काढून दोघांचीही कंट्रोल रूममध्ये बदली करण्यात आली आहे. यासह या प्रकरणात आतापर्यंत एकूण सहा पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
प्रकरणाची माहिती अशी - राजुरा शिवारात एका महिलेचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोन जणांना अटक केली. मात्र नंतर मृत समजण्यात आलेली तरुण महिला स्वत: पोलिसांसमोर हजर झाली. यामुळे संपूर्ण तपासाची विश्वासार्हता धोक्यात आली. पोलिसांनी बिना पुराव्याच्या, तांत्रिक बाबींची पडताळणी न करता आणि चुकीच्या दिशेनं तपास केल्याचं स्पष्ट झालं.
यापूर्वी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस उपनिरीक्षकांसह चार कर्मचाऱ्यांना कंट्रोल रूममध्ये अटॅच करण्यात आलं होतं. आता वरिष्ठ दोन अधिकाऱ्यांवरही समान कारवाई करण्यात आल्यानं पोलीस दलात खळबळ माजली आहे. पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी सांगितलं की, प्रकरणात कुचराई, हलगर्जीपणा किंवा चुकीच्या तपासाचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर निलंबनाचीही कारवाई करण्यात येईल. सध्या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. या घटनेमुळे बुलढाणा पोलीस दलाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. नागरिकांकडूनही पोलीस तपास पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा...