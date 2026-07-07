जळगाव जामोद प्रकरण : जिवंत मुलीला मृत समजून वडील-भावाला अटक; पोलिसांची गंभीर चूक, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत कबुली
जळगाव जामोद प्रकरणात पोलिसांकडून मोठी आणि गंभीर चूक झाल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केलं.
Published : July 7, 2026 at 6:39 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथील मिसिंग प्रकरणात निर्दोष आदिवासी पिता-पुत्राला पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीनं अटक करून अमानुष छळ केल्याचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी हा विषय उपस्थित केला. या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणात पोलिसांकडून मोठी आणि गंभीर चूक झाल्याचं मान्य केलं. याबाबतची माहिती देताना त्यांनी म्हटलं की, बेपत्ता मुलीचाच मृतदेह असल्याचा निष्कर्ष कोणतीही वैज्ञानिक चाचणी पूर्ण होण्यापूर्वी काढण्यात आला. त्यानंतर तिच्या वडिलांना आणि भावालाच आरोपी ठरवून अटक करण्यात आली. मात्र संबंधित मुलगी स्वतः पोलीस ठाण्यात जिवंत हजर झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला.
संबंधित पोलीस अधिकारी निलंबित : या प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर आणि जळगाव जामोदचे तत्कालीन ठाणेदार नितीन पाटील यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे आणि तीन पोलीस अंमलदारांना निलंबित करण्यात आलं. अशा प्रकारे या प्रकरणात एकूण तीन अधिकारी आणि तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईही केली जाणार आहे. याशिवाय विभागीय चौकशी तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. चौकशीनंतर जे अधिकारी सेवेतून बडतर्फ करण्यास पात्र ठरतील, त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाईही केली जाईल, असं स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिलं
AI तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन 1700 बेपत्ता महिलांची तपासणी : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितलं की, या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे. यासाठी अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. मृत महिलेची ओळख पटवण्यासाठी राज्यातील सुमारे 1700 बेपत्ता महिलांची माहिती तपासण्यात आली आहे. त्यापैकी 7 महिलांचे चेहरे मृतदेहाशी प्राथमिक स्तरावर जुळल्याचं आढळून आलं असून, त्यांच्या अनुषंगानं सखोल तपास सुरू आहे. आता हा तपास कोणतं वळण घेतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : बुलढाण्याच्या जळगाव जामोद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राजुरा शिवारात 26 एप्रिल 2026 रोजी एका तरुणीचा शिरच्छेद केलेला आणि अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आला. धडापासून काही अंतरावर तिचं शिरही सापडलं. या घटनेनं संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली.
तपासादरम्यान पोलिसांनी मध्य प्रदेशातील खकणार येथील बेपत्ता तरुणी शिवानी कळमेकर हिच्याशी मृतदेहाची ओळख जोडली. डीएनए चाचणी किंवा पुरेशी फॉरेन्सिक पडताळणी न करता तिचे वडील बापूराव कळमेकर आणि भाऊ अजय कळमेकर यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून न्यायालयात हजर करण्यात आलं.
पोलिसांनी हा प्रकार ऑनर किलिंग असल्याचा दावा केला. शिवानीनं विवाहानंतरही एका नातेवाईकाशी संबंध ठेवल्यामुळे कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेसाठी वडील आणि भावाने तिची हत्या केली, तसंच पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेहाची विटंबना करून तो जाळल्याचं तपासात सांगण्यात आलं. तपासादरम्यान आरोपींकडून मारहाण करून कबुली घेतल्याचे आरोपही पुढे आले.
मात्र 28 मे 2026 रोजी या प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळालं. शिवानी कळमेकर स्वतः जिवंत अवस्थेत तिच्या प्रियकरासह खकणार पोलीस ठाण्यात हजर झाली. तिने वडील आणि भाऊ निर्दोष असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे पोलिसांनी केलेली मृतदेहाची ओळख चुकीची असल्याचं उघड झालं. परिणामी, निरपराध आदिवासी कुटुंबाला विनाकारण अटक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या घटनेमुळे पोलीस तपास पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. डीएनएसारखी मूलभूत वैज्ञानिक पडताळणी न करता करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे तपासाची दिशा चुकीची ठरल्याचं स्पष्ट झालं. दरम्यान, राजुरा शिवारात सापडलेल्या तरुणीच्या मृतदेहाची ओळख अद्याप पटलेली नसून, तिची ओळख निश्चित करण्यासाठी फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे.
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