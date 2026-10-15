जळगावात भीषण अपघात, ट्रक दुचाकीच्या धडकेत संपूर्ण कुटुंब ठार; 6 जणांचा जागीच मृत्यू
जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकीमध्ये अत्यंत भीषण अपघात झाला आहे.
Published : October 15, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:28 PM IST
जळगाव : जामनेर तालुक्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि काळीज पिळवटून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. मालदाभाडी गावाजवळ ट्रक आणि दुचाकीचा भीषण अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. या अपघातात दुचाकीवरील एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये तीन बालकांचाही समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, आज दुपारी सुमारे चारच्या सुमारास जामनेर तालुक्यातील मालदाभाडी गावाजवळ हा भीषण अपघात घडला. ट्रक आणि दुचाकी यांच्यात झालेल्या या अपघातात दुचाकीवरील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मृत व्यक्ती मध्य प्रदेशातील बऱ्हाणपूर येथील रहिवासी असल्याचं प्राथमिक वृत्त आहे.
या अपघातातील सर्व मृत एकाच कुटुंबातील असल्याची माहिती समोर आल्यानं दुर्घटनेचं गांभीर्य अधिक वाढलं आहे. मृतांमध्ये तीन बालकांचाही समावेश असल्यानं परिसरात शोककळा पसरली असून या भीषण अपघातात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालं आहे.
दरम्यान, हा अपघात नेमका कसा घडला, दुचाकीवर किती जण प्रवास करत होते आणि ट्रकची धडक कशा प्रकारे झाली, याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. मृतांची अधिकृत ओळख आणि अपघाताची नेमकी कारणे यांविषयी अधिकृत पुष्टी होणे बाकी आहे.
जामनेर तालुक्यातील या भीषण दुर्घटनेने परिसर हादरला असून, एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मन सुन्न करणारी आहे. अधिकृत माहिती समोर आल्यानंतरच या अपघाताचं संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.