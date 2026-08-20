जळगाव सोने चांदी भाव : सोन्याचा दर 1.56 लाखांवर, चांदीचा नवा विक्रम!
जळगाव सराफ बाजारात सोन्याच्या दरात 4500 तर चांदीच्या दरात 11000 रुपयांची अभूतपूर्व एका दिवसात विक्रमी वाढ झाली आहे. त्यामुळे लग्नसराईच्या ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे.
Published : August 20, 2026 at 3:33 PM IST
जळगाव : सोन्या-चांदीच्या दरांनी जळगावच्या सुवर्णनगरीत आज अक्षरशः भडका उडवला आहे. मौल्यवान धातूंच्या दरात एका दिवसात झालेली विक्रमी वाढ ग्राहकांसाठी मोठा धक्का ठरलीय. सोन्याच्या दरात तब्बल 4 हजार 500 रुपयांची, तर चांदीच्या दरात तब्बल 11 हजार रुपयांची वाढ झाल्यानं सराफा बाजारात एकच खळबळ उडालीय. जळगावमध्ये आज जीएसटी वगळता 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाख 56 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाख 42 हजार 895 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर चांदीचा दर तब्बल 2 लाख 41 हजार रुपये प्रति किलोवर पोहोचलाय. त्यामुळे लग्नसराई, सणासुदी आणि आगामी धार्मिक कार्यक्रमांसाठी सोने-चांदी खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
जळगाव शहराला खान्देशातील मोठं सोन्याच्या बाजारपेठेचं केंद्र म्हणून ओळखलं जातं. जिल्ह्यासह धुळे, नंदुरबार आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक जळगावच्या सराफा बाजारात सोने-चांदी खरेदीसाठी येतात. मात्र आज अचानक झालेल्या मोठ्या दरवाढीमुळं ग्राहकांच्या बजेटचं गणितच बिघडलंय. सोन्याच्या दरात एका दिवसात 4 हजार 500 रुपयांची वाढ होणं, ही सामान्य ग्राहकांसाठी मोठी बाब मानली जातेय.
एका दिवसात सोन्याच्या दरात मोठी झेप
जळगावमध्ये जीएसटी वगळता 24 कॅरेट सोन्याचा दर आज 1 लाख 56 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका झालाय. म्हणजेच एका दिवसात सोन्याच्या दरात 4 हजार 500 रुपयांची वाढ झालीय. सोन्याच्या दरानं एवढी मोठी झेप घेतल्यानं सराफा व्यावसायिकांमध्येही या दरवाढीची चर्चा सुरूय. सोन्याच्या वाढत्या दराचा सर्वाधिक फटका लग्नसराईसाठी दागिने खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांना बसणार आहे. मुला-मुलींच्या लग्नासाठी अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे बचत करून सोन्याची खरेदी करतात. मात्र सोन्याचे दर सातत्यानं वाढत असल्यानं ठरवलेल्या बजेटपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही ग्राहक खरेदी पुढे ढकलण्याचा किंवा आवश्यक तेवढ्याच वजनाचे दागिने घेण्याचा विचार करत आहेत.
चांदीनेही घेतली तुफान उसळी
सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरानेही आज मोठी उसळी घेतली आहे. चांदीच्या दरात एका दिवसात तब्बल 11 हजार रुपयांची वाढ झाली असून, जळगावमध्ये चांदीचा दर 2 लाख 41 हजार रुपये प्रति किलोवर पोहोचलाय. चांदीच्या दरातील ही मोठी वाढ बाजारातील तेजीचं आणखी एक महत्त्वाचे संकेत मानलं जातंय. चांदीचा वापर केवळ दागिने आणि धार्मिक वस्तूंसाठीच होत नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रातही चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मागणी, औद्योगिक वापर आणि गुंतवणूकदारांचा कल याचाही चांदीच्या किमतीवर परिणाम होत असतो.
डॉलर इंडेक्सच्या घसरणीचा सोन्याला आधार
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा थेट परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतीवर होत असतो. सध्या डॉलर इंडेक्समध्ये सुमारे 0.8 टक्क्यांची घसरण झाल्यानं सोन्याला मोठा सपोर्ट मिळालाय. डॉलर कमकुवत झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची मागणी वाढण्यास मदत होते आणि त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील किमतींवरही दिसून येतो. यासोबतच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या बैठकीनंतर व्याजदर वाढीची शक्यता कमी झाल्यानं गुंतवणूकदारांचा कल सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वाढलाय. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोनं हे सुरक्षित गुंतवणुकीचं साधन मानलं जातं. त्यामुळे जागतिक बाजारात सोन्याची मागणी वाढत असल्याचं चित्र आहे.
युद्धजन्य परिस्थिती आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा परिणाम
जागतिक पातळीवरील युद्धजन्य परिस्थिती, विविध देशांमधील आर्थिक तणाव, बाजारातील अस्थिरता आणि भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीबाबतची अनिश्चितता यामुळे गुंतवणूकदार अधिक सुरक्षित पर्यायांकडे वळताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत सोन्याला मागणी मिळते. जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत अनिश्चितता वाढली की शेअर बाजारासारख्या जोखमीच्या गुंतवणुकीऐवजी काही गुंतवणूकदार सोन्याकडे वळतात. त्यामुळे सोन्याच्या मागणीत वाढ होऊन त्याचा परिणाम किमतींवर होतो. सध्याच्या तेजीमागेही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हीच परिस्थिती महत्त्वाची ठरत असल्याचे बाजारातील जाणकारांचे मत आहे.
सणासुदीपूर्वी ग्राहकांची चिंता वाढली
आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेता सोन्या-चांदीच्या दरातील ही वाढ ग्राहकांसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. सण, लग्नसराई, धार्मिक कार्यक्रम तसेच शुभकार्यांमध्ये सोने-चांदी खरेदी करण्याची परंपरा आहे. मात्र दर इतक्या वेगाने वाढत असल्याने ग्राहकांना खरेदीपूर्वी अनेकदा विचार करावा लागणार आहे.दागिन्यांच्या अंतिम किमतीवर सोन्याच्या दरासोबतच जीएसटी, मेकिंग चार्जेस आणि इतर शुल्कांचा परिणाम होत असल्याने प्रत्यक्ष खरेदी करताना ग्राहकांना आणखी मोठी रक्कम मोजावी लागू शकते. त्यामुळे सध्या सराफा बाजारात दररोजच्या भावाकडे ग्राहकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
जळगावच्या सराफा बाजारात चर्चेला उधाण
जळगावच्या सुवर्णनगरीत सोन्या-चांदीच्या दरात झालेल्या या मोठ्या वाढीमुळं सराफा बाजारात दिवसभर चर्चेला उधाण आलं होतं. काही ग्राहकांनी वाढत्या दरांबाबत चिंता व्यक्त केली, तर गुंतवणूकदारांसाठी मात्र सोन्याची तेजी आकर्षणाचा विषय ठरतोय. सोन्याचा दर भविष्यात आणखी वाढणार की काही प्रमाणात घसरण होणार, याकडे आता ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागलंय. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, डॉलरची स्थिती, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे निर्णय, व्याजदर आणि जागतिक पातळीवरील आर्थिक व भू-राजकीय घडामोडी यावर पुढील काळातील सोन्या-चांदीच्या दराची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
एकीकडे 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1 लाख 56 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर दुसरीकडे चांदीचा दर 2 लाख 41 हजार रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्यानं जळगावच्या सुवर्णनगरीत आज तेजीचा नवा विक्रम पाहायला मिळाला. एका दिवसात सोने 4 हजार 500 आणि चांदी तब्बल 11 हजार रुपयांनी महागल्यानं ‘सोनं-चांदी आता सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार का?’ असा प्रश्न ग्राहकांमध्ये उपस्थित होतोय. आगामी सणासुदीत दर आणखी वाढले तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर होण्याची शक्यता आहे.
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