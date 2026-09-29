जळगावात सोने-चांदीचे दर कोसळले, आठवड्याभरात सोनं 7 हजारांनी तर चांदी 14 हजारांनी स्वस्त!
जागतिक घडामोडी आणि अमेरिका-चीन व्यापार समझोत्यामुळे जळगाव सराफा बाजारात मोठी घसरण झाली असून, आठवड्याभरात सोने तब्बल 7 हजारांनी तर चांदी 14 हजारांनी स्वस्त झाली आहे.
Published : September 29, 2026 at 4:58 PM IST
जळगाव : जळगावच्या सराफा बाजारातून सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. अवघ्या दोन दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल 4 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात 7 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्याभराचा विचार केला तर सोन्याचे दर तब्बल 7 हजार रुपयांनी, तर चांदीचे दर तब्बल 14 हजार रुपयांनी खालावले आहेत.
जळगावच्या बाजारात सध्या जीएसटीसह सोन्याचा दर 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम, तर चांदीचा दर जीएसटीसह सुमारे 2 लाख 33 हजार रुपये प्रति किलो इतका झाला आहे. त्यामुळे काही दिवसांपासून विक्रमी पातळीवर पोहोचलेल्या सोन्या-चांदीच्या दरात झालेली ही घसरण ग्राहकांसाठी मोठ्या प्रमाणात दिलासादायक ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम
सोन्या-चांदीच्या दरातील या घसरणीमागे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी कारणीभूत असल्याचे सराफा व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेतील व्याजदरवाढीची शक्यता, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक बदल आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यांमुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव निर्माण झाला आहे. सोन्याकडे नेहमीच गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहिले जाते; मात्र अमेरिकेतील व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षा बदलल्या की आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या निर्णयांवर त्याचा थेट परिणाम होतो. परिणामी, सोन्याची मागणी आणि दरांवर दबाव येतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्माण झालेल्या याच परिस्थितीचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेतही दिसून येत आहे.
दोन दिवसांत मोठी घसरण
विशेष म्हणजे, गेल्या दोन दिवसांतच सोन्याच्या दरात सुमारे 4 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात तब्बल 7 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या दरांमुळे सोने-चांदीची खरेदी पुढे ढकलणाऱ्या ग्राहकांना ही दरकपात दिलासा देणारी ठरत आहे. गेल्या आठवड्याचा आढावा घेतल्यास, सोन्याच्या दरात एकूण 7 हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात 14 हजार रुपयांची घसरण झाल्याचे चित्र बाजारात आहे. त्यामुळे बाजारातील या चढ-उताराकडे ग्राहक आणि सराफा व्यावसायिकांचे बारीक लक्ष लागले आहे.
अमेरिका-चीन समझोत्याचाही परिणाम
दरम्यान, अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारासंदर्भात झालेल्या समझोत्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मौल्यवान धातूंवर दबाव वाढल्याचे सराफा व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या देशांमधील व्यापारविषयक निर्णयांचा थेट परिणाम कमोडिटी मार्केटवर होत असतो. त्यामुळे अमेरिका-चीन व्यापार संबंधांमधील बदलांचाही सोन्या-चांदीच्या दरावर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासोबतच कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ, अमेरिकेतील व्याजदरासंदर्भातील अपेक्षा आणि जागतिक बाजारातील गुंतवणुकीचे बदलते प्रवाह यांमुळे सोन्यावर दबाव निर्माण झाला असून, त्याचा थेट परिणाम देशांतर्गत सराफा बाजारात दिसून येत आहे.
ग्राहकांना दिलासा, मात्र पुढील काळात काय?
सध्या सोन्याचा दर जीएसटीसह सुमारे 1 लाख 51 हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम, तर चांदीचा दर जीएसटीसह 2 लाख 33 हजार रुपये प्रति किलो इतका असल्याने खरेदीदारांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, सध्याची घसरण कायम राहील की पुन्हा सोन्या-चांदीच्या दरात तेजी येईल, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळातील सोने-चांदीचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती, अमेरिकेच्या व्याजदरांबाबतचे निर्णय, डॉलरची स्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहेत.
सराफा व्यावसायिकांच्या माहितीनुसार, आगामी काळात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा मोठी भाववाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या घसरणीचा फायदा घेऊन खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांची बाजारपेठेतील हालचाल वाढू शकते. एकीकडे सोन्या-चांदीच्या दरात विक्रमी पातळीवरून घसरण होत असताना, दुसरीकडे आगामी काळात पुन्हा दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली जात असल्याने ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. यामुळे जळगावच्या सराफा बाजारातील पुढील काही दिवसांचे दर अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
एकूणच, गेल्या आठवड्याभरात सोनं तब्बल 7 हजारांनी आणि चांदी तब्बल 14 हजारांनी स्वस्त झाल्याने सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती झपाट्याने बदलत असल्याने आगामी काळात दर कोणत्या दिशेने जातात, याकडे ग्राहकांसह सराफा व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
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