सुवर्णनगरी जळगावात सोनं-चांदीच्या दरात मोठी घसरण! 1 लाख 80 हजारांवरून सोनं प्रति तोळा 1.42 लाखांवर
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळं जळगाव सराफ बाजारात सोन्याचा दर प्रति तोळा 1,42,800 रुपयांवर, तर चांदी प्रति किलो 2,22,000 रुपयांवर घसरल्यामुळं ग्राहकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली आहे.
Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST
जळगाव : आखाती देशांती युद्धजन्य परिस्थितीचे चटके आजही सर्वांना बसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचा परिणाम आता देशांतर्गत सराफा बाजारावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं चढ-उतार होत असलेल्या सोनं आणि चांदीच्या दरात मंगळवारी (दि.4) मोठी घसरण नोंदवण्यात आली. जळगावच्या सुवर्णनगरीत आज सोनं (विनाजीएसटी) प्रति तोळा 1 लाख 42 हजार800 रुपये, तर चांदी (विनाजीएसटी) प्रतिकिलो 2 लाख 22 हजार रुपये या दरानं व्यवहार होत असल्याची माहिती सराफ व्यावसायिकांनी दिली.
गरजेनुसार दागिण्यांच्या खरेदीसाठी लोक बाजारात : काही दिवसांपूर्वी सोन्याचा दर तब्बल 1 लाख 80 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचल्यामुळं ग्राहकांनी खरेदीकडं पाठ फिरवली होती. मात्र आता दरात झालेल्या घसरणीमुळं सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळं गरजेनुसार दागिन्यांची खरेदी करण्यासाठी ग्राहक सराफ बाजारात येताना दिसत आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर मौल्यवान धातूमध्ये गुंतवणूक कमी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांनी सोनं-चांदीमध्ये गरजेपुरतीच गुंतवणूक करावी आणि अनावश्यक खरेदी टाळावी, असं आवाहन केलं होतं. यानंतर अनेकांनी सोन्यातील गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी केली. त्यामुळं बाजारातील मागणीचं स्वरूप बदलताना दिसत आहे. मोठ्या गुंतवणुकीऐवजी आवश्यक तेवढ्याच खरेदीला ग्राहक प्राधान्य देत आहेत, अशी माहिती सराफ व्यावसायिकांनी दिली.
गरजेपुरतंच सोनं आणि चांदीच्या दागिन्यांची खरेदी : जळगावच्या सुवर्णनगरीत आज ग्राहकांची वर्दळ दिसून आली असली तरी ती प्रामुख्याने गरजेपुरत्या खरेदीसाठी असल्याचं चित्र आहे. लग्नसराई, सण-उत्सव आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेले दागिने खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र गुंतवणुकीच्या उद्देशानं मोठ्या प्रमाणात सोनं किंवा चांदी खरेदी करणारे ग्राहक तुलनेनं कमी झाल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं.
अमेरिका अन् इराण यांच्यात होणाऱ्या चर्चेकडं संपूर्ण जगाचं लक्ष : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुरू असलेल्या घडामोडींवर आता सराफा बाजाराचं भवितव्य अवलंबून असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यात होणाऱ्या चर्चेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. या चर्चेतून सकारात्मक निर्णय झाल्यास जागतिक आर्थिक वातावरण स्थिर होण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम सोने-चांदीच्या दरावर होऊ शकतो. उलट, तणाव कायम राहिला किंवा वाढला तर पुन्हा एकदा दरात मोठे चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात, असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितलं.
...म्हणून सोनं-चांदीच्या किंमतीवर होतो परिणाम : "युद्धजन्य परिस्थितीमुळं जागतिक बाजारात अनिश्चिततेचं वातावरण निर्माण होतं. अशावेळी गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडं वळतात. मात्र बाजारातील मागणी, डॉलरचा दर, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणं आणि भूराजकीय परिस्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम सोनं-चांदीच्या किंमतीवर होत असतो. सध्या दरात झालेल्या घसरणीमुळं सर्वसामान्य ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला. असं असलं तरी पुढील काही दिवस बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. अमेरिका-इराण चर्चेचा निकाल, आखाती देशांतील परिस्थिती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडी यावरच पुढील काळातील सोनं व चांदीचे दर निश्चित होण्याची शक्यता आहे," असं मत तज्ज्ञ किरण पाटील यांनी व्यक्त केलं.
अमेरिका-इराण चर्चेच्या निकालाकडं सगळ्यांचं लक्ष : जळगावच्या सुवर्णनगरीत मंगळवारी (दि.4) घसरलेल्या दरामुळं ग्राहकांमध्ये समाधानाचं वातावरण असलं तरी बाजाराचं भवितव्य अजूनही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर अवलंबून आहे. त्यामुळं ग्राहक, व्यापारी आणि गुंतवणूकदार या सर्वांचं लक्ष आता अमेरिका-इराण चर्चेच्या निकालाकडं लागलं आहे. त्यानंतरच सराफ बाजाराची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
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