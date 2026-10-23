पाणी असूनही अमळनेरकर तहानलेले! 200 कोटींची पाणी योजना; तरी सात-सात दिवस पाण्याची प्रतीक्षा
अमळनेर शहरात मात्र, पाणी उपलब्ध असूनही नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचं चित्र आहे. याबाबतचा आढावा घेतला आहे, 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर नितीन नांदुरकर यांनी.
Published : October 23, 2026 at 3:57 PM IST
अमळनेर (जळगाव) : राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईचं सावट असताना, जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर शहरात मात्र, पाणी उपलब्ध असूनही नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचं चित्र आहे. शहरातील काही भागांत 7 ते 8 दिवसांनी नळाला पाणी येतं, तर काही ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची वेळ निश्चित नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. नळाला पाणी आलं, तरी अवघ्या तासाभरात पुरवठा बंद होत असल्याने नागरिकांना पाणी साठवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागतेय.
शहरासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांची 24 तास पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचं सांगितलं जात असताना, प्रत्यक्षात नागरिकांना नियमित पाण्यासाठी प्रतीक्षा का करावी लागतेय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. योजनेच्या कामाच्या गतीवरून माजी मंत्री तथा आमदार अनिल पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले आहेत, तर नगराध्यक्ष डॉ. परीक्षित बाविस्कर यांनी पाणीपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणींचं कारण दिलं आहे.
'पाणी आहे, पण नळाला नाही' :
‘पाणी उशाशी, पण कोरड घशाशी’ अशी परिस्थिती अमळनेर शहरातील अनेक नागरिकांची झाली आहे. एकीकडे आर्च बंधाऱ्यांमुळे पाणी अडवण्यात आल्याचं चित्र असताना, दुसरीकडे नळाला पाणी येण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची तक्रार आहे.
पाणीपुरवठ्याची वेळ निश्चित नसल्यानं नागरिकांचा दैनंदिन दिनक्रमही विस्कळीत होत आहे. कधी सकाळी 7 वाजता, तर कधी रात्री 10 वाजल्यानंतर नळाला पाणी येतं. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय, शाळा आणि घरकाम सांभाळताना नागरिकांची धावपळ होते. पाणी कधी येईल, याची खात्री नसल्यानं रात्री उशिरापर्यंत जागं राहून पाणी भरावं लागतं. त्यानंतर पुढील काही दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा करून ठेवण्याची वेळ नागरिकांवर येते.
घरात पाणी साठवण्यासाठी पुरेशी जागा नसलेल्या कुटुंबांची अडचण अधिक गंभीर आहे. अनेक दिवस साठवून ठेवलेल्या पाण्याच्या स्वच्छतेचाही प्रश्न निर्माण होतो. घरात पाहुणे आल्यास किंवा गरज वाढल्यास उपलब्ध साठा अपुरा पडतो. त्यामुळे काही नागरिकांना पाण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागत असल्याचं सांगितलं जातंय.
200 कोटींच्या योजनेनंतरही प्रश्न कायम :
अमळनेर शहरासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या योजनेमुळे शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक भागांत 7 ते 8 दिवसांनी पाणी येत असल्याच्या तक्रारी कायम आहेत.
पाणी उपलब्ध असल्याचं सांगितलं जात असताना नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा का होत नाही, पाणी येण्याची वेळ निश्चित का नाही आणि पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ नागरिकांना नेमका कधी मिळणार? असे प्रश्न अमळनेरकरांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
पाणीपट्टी नियमित, मग पाणीपुरवठा अनियमित का? :
अमळनेर नगरपालिकेकडून नागरिकांकडून घरपट्टी आणि पाणीपट्टी नियमितपणे वसूल केली जाते. मात्र, त्याबदल्यात मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाणी ही चैनीची वस्तू नसून जगण्यासाठी आवश्यक असलेली मूलभूत गरज आहे. पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी आणि स्वच्छतेसह दैनंदिन कामांसाठी पाणी आवश्यक असताना त्यासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्यानं नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
पाणीपुरवठा किती दिवसांनी होणार, कोणत्या भागात किती वेळ पाणी सोडलं जाणार, पाण्याचा दाब पुरेसा आहे का आणि पाइपलाइनमध्ये गळती किंवा अन्य अडथळे आहेत का? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरं मिळणं आवश्यक आहे. उपलब्ध पाणीसाठा, शहराची लोकसंख्या, दैनंदिन पाण्याची मागणी, पंपिंग व्यवस्था, जलकुंभांची क्षमता आणि पाइपलाइनमधील गळती यांचा विचार करून पाणीपुरवठ्याचं योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे.
200 कोटींची योजना, तरी नागरिकांची पाण्यासाठी वणवण :
माजी मंत्री तथा आमदार अनिल पाटील यांनी पाणी योजनेच्या कामावरून नगरपालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून शहरासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, नगरपालिकेतील सत्तांतरानंतर गेल्या 8 ते 10 महिन्यांपासून कामाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच, कंत्राटदारांवर आर्थिक व्यवहार आणि ब्लॅकमेलिंगसंदर्भात दबाव आणला जात असल्याचाही आरोप पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार काम सोडून जाण्याची भीती असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
नगराध्यक्षांचं स्पष्टीकरण; तांत्रिक अडचणींचा दावा :
एकीकडे माजी मंत्री आमदार अनिल पाटील यांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाच्या गतीवर प्रश्न उपस्थित केले असताना, दुसरीकडे अमळनेरचे नगराध्यक्ष डॉ. परीक्षित बाविस्कर यांनी पाणीपुरवठ्यातील अडथळ्यांमागे तांत्रिक कारणं असल्याचं सांगितलं आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे बाष्पीभवन वाढलं असून पाण्याची पातळी कमी झाल्यानं पंपांना हवा पकडण्याचा त्रास होत आहे. त्यामुळे जलकुंभ पूर्ण क्षमतेनं भरता येत नसल्याचं नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. तसेच, खोदकामादरम्यान शहरातील जुन्या पाइपलाइन वारंवार तुटत असल्यानं पाणी वितरणात अडथळे निर्माण होत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र टीम तयार करून काम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यापूर्वी 7 दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा 3 दिवसांवर आणण्यात आल्याचंही नगराध्यक्षांनी नमूद केलं. याशिवाय, पाणीपुरवठा योजनेचं सुमारे 30 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मात्र, पाणीपुरवठ्यात सुधारणा झाल्याचा नगराध्यक्षांचा दावा असताना, नागरिकांकडून 7 ते 8 दिवसांच्या प्रतीक्षेच्या तक्रारी का केल्या जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहरातील सर्व भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती सारखी आहे का आणि योजनेचं उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, याबाबत स्पष्टता येणं आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि निश्चित वेळापत्रक जाहीर होणं, तसेच योजनेच्या कामाची प्रगती नागरिकांसमोर मांडणं गरजेचं आहे.
नगरपालिका कार्यालयात अधिकारीच अनुपस्थित :
अमळनेरमधील पाणीपुरवठ्याच्या समस्येबाबत प्रशासकीय बाजू जाणून घेण्यासाठी नगरपालिका कार्यालयात विचारणा करण्यात आली. मात्र, यावेळी मुख्याधिकारी तसेच पाणीपुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित नसल्यानं प्रशासनाची अधिकृत बाजू समोर येऊ शकली नाही.