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जळगावात रस्त्यावर मृत अर्भक आढळले; आंबेडकरनगरात खळबळ

जळगाव शहरात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आंबेडकरनगर इथं रस्त्यावर पुरुष जातीचं मृत अर्भक आढळून आल्यानं खळबळ उडाली.

JALGAON DEAD MALE INFANT FOUND
जळगावात रस्त्यावर मृत अर्भक आढळले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 3:48 PM IST

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जळगाव : शहरातील जुने जळगाव परिसरातील आंबेडकरनगरात आज (11 ऑगस्ट) पहाटे रस्त्यावर पुरुष जातीचं मृत अर्भक आढळून आल्यानं खळबळ उडाली. रक्तानं माखलेल्या अवस्थेत अर्भक आढळल्यानं परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप आणि हळहळ व्यक्त होत आहे.

आंबेडकरनगर परिसरातील एका गल्लीत पहाटे नागरिकांना रस्त्यावर हे मृत अर्भक आढळून आलं. घटनेची माहिती परिसरात पसरताच घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी झाली. अर्भक रस्त्यावर कसं आलं आणि ते तिथं कोणी आणून टाकलं? याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली : प्राथमिक माहितीनुसार, अर्भक पुरुष जातीचं असून रक्तानं माखलेल्या अवस्थेत आढळलं. पहाटेच्यावेळी अंधाराचा फायदा घेत अज्ञात व्यक्तीनं अर्भक येथे आणून टाकलं असावं, असा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अर्भकाचा मृत्यू नेमका कोणत्या परिस्थितीत झाला आणि त्यानंतर ते इथं कोणी आणून टाकलं, याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही.

घटनेची माहिती मिळताच शनिपेठ पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. पोलिसांनी प्राथमिक माहिती घेतली असून, घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण करण्यात आलं. फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे आणि नमुने तपासणीसाठी घेतले आहेत.

पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू : दाट लोकवस्ती असलेल्या आंबेडकरनगर परिसरातील गल्लीतच मृत अर्भक आढळल्यानं पोलिसांसमोर अर्भक येथे आणून टाकणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे. पहाटेच्या सुमारास परिसरातून कोणाची ये-जा झाली होती, कोणती संशयास्पद हालचाल नागरिकांच्या निदर्शनास आली का, तसंच परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून काही माहिती मिळते का, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात चर्चा सुरू असून, मृत अर्भक रस्त्यावर सोडून देणाऱ्या व्यक्तीचा तातडीने शोध घेऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल : दरम्यान, या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, शनिपेठ पोलीस पुढील तपास करत आहेत. अर्भकाचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, त्याचा जन्म कुठे झाला आणि त्याला येथे कोणी आणून टाकलं, याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. फॉरेन्सिक तपासातून मिळणारे पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे या घटनेचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. मृत अर्भक रस्त्यावर आढळल्याने जळगाव शहरात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाचा छडा लावून दोषींवर कारवाई कधी होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागलं आहे.

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JALGAON DEAD MALE INFANT
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जळगाव मृत अर्भक
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JALGAON DEAD MALE INFANT FOUND

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