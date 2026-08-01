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आंतरजातीय प्रेमविवाहाचा राग; मुलीच्या भावानेच केली तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या

जळगावच्या जामनेरमध्ये आंतरजातीय प्रेमविवाहाच्या रागातून एका 29 वर्षीय तरुणाची दगडाने ठेचून (Jalgaon Crime News) हत्या करण्यात आली.

Jalgaon Crime News
रागातून मेहुण्याची हत्या (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 5:34 PM IST

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जळगाव : जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात आंतरजातीय प्रेमविवाहाचा राग मनात धरून एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. वडगाव येथील 29 वर्षीय प्रशांत सुभाष चौधरी याच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. गंभीर जखमी अवस्थेत उपचार सुरू असताना शुक्रवारी त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी फत्तेपूर पोलिसांनी आरोपी अभिषेक संतोष मोरेला अटक केली असून, यापूर्वी दाखल असलेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या गुन्ह्यात आता खुनाचे कलम वाढविण्यात आले आहे.

आंतरजातीय प्रेमविवाहाला होता विरोध : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशांत चौधरी याने काही दिवसापूर्वी वडगाव येथील एका तरुणीसोबत आंतरजातीय प्रेमविवाह केला होता. या विवाहाला मुलीच्या कुटुंबीयांचा, विशेषतः तिचा भाऊ अभिषेक मोरेचा तीव्र विरोध होता. या कारणातून आरोपीने प्रशांतची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा संशय प्राथमिक तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे.

...असा केला जीवघेणा हल्ला : घटनेच्या दिवशी आरोपी अभिषेक मोरेने प्रशांतला बोलण्यात गुंतवत जंगलाच्या दिशेने नेलं. तेथं संधी साधून त्याच्या डोक्यावर मोठा दगड टाकत जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात प्रशांत गंभीर जखमी होऊन बेशुद्ध पडला. त्याला मृत समजून आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला होता. दरम्यान, काही वेळानंतर स्थानिक नागरिकांना प्रशांत गंभीर जखमी अवस्थेत आढळून आला. त्याला तातडीनं उपचारासाठी प्रथम जळगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. प्रकृती चिंताजनक असल्यानं पुढील उपचारासाठी त्याला छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांच्या अथक प्रयत्नांनंतरही उपचारादरम्यान त्याची प्राणज्योत मालवली.

आरोपी अभिषेक मोरेला अटक : घटनेनंतर प्रशांतच्या कुटुंबीयांनी फत्तेपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीनं तपासाची चक्रे फिरवत आरोपी अभिषेक मोरेचा शोध घेतला आणि त्याला अटक केली. सुरुवातीला या प्रकरणात प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र प्रशांतचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत खुनाचे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे.

आरोपीची सखोल चौकशी सुरू : या घटनेमुळं वडगाव आणि फत्तेपूर परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, आंतरजातीय विवाहाच्या वादातून घडलेल्या या हत्येनं पुन्हा एकदा समाजमन सुन्न झालं आहे. पोलिसांकडून आरोपीची सखोल चौकशी सुरू असून, या गुन्ह्यामागे आणखी कोण सहभागी होतं का? तसंच हत्येचं नेमकं नियोजन कसं करण्यात आलं, याचा तपास सुरू आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करून पुढील पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती फत्तेपूर पोलिसांनी दिली.

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TAGGED:

हत्या
YOUTH KILLED
तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या
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