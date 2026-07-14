सासू अन् पतीनं दृष्टी दिव्यांग माय-लेकाला विहिरीत ढकललं; चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत
जळगाव जिल्ह्यातील किनगाव येथे एक अत्यंत धक्कादायक घटना घडली. दृष्टी दिव्यांग पतीनं दृष्टी दिव्यांग मुलाला आणि पत्नीला विहिरीत ढकलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Published : July 14, 2026 at 6:44 PM IST
जळगाव : जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील किनगाव येथे मानवतेला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दृष्टी दिव्यांग पतीनं आपल्या आईच्या मदतीनं दृष्टी दिव्यांग पत्नी आणि साडेतीन वर्षांच्या दृष्टी दिव्यांग मुलाला विहिरीत ढकलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत कृष्णा स्वप्नील पाटील (वय 3 वर्षे 6 महिने) या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर त्याची आई सरस्वती स्वप्नील पाटील या विहिरीत पडल्यावर लाकडाचा आधार मिळाल्यानं बचावल्या. त्यांच्यावर जळगाव येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक संदीप गावित यांनी दिली.
पत्नी, मुलाला विहिरीत ढकलल्याचा आरोप : प्राथमिक माहितीनुसार, दृष्टि दिव्यांग मुलाचा जन्म झाल्यापासून कुटुंबात वाद सुरू होते. शेतातील विहिरीची पूजा करण्यासाठी गेल्यानंतर पती स्वप्नील भागवत पाटील आणि त्याची आई आशाबाई भागवत पाटील यांनी दृष्टी दिव्यांग पत्नी तसंच मुलाला विहिरीत ढकलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी यावल पोलीस ठाण्यात खून आणि खुनाचा प्रयत्न या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. पुढील तपास पोलीस करत असल्याची माहिती अप्पर पोलीस अधीक्षक संदीप गावित यांनी दिली.
फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी भेट दिली : या हत्याप्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून फॉरेन्सिक पथकानं घटनास्थळी भेट देत बारकाईने तपासणी केली. फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीनं घटनास्थळावरून महत्त्वाचे पुरावे संकलित करण्यात आले आहेत. संपूर्ण घटनेचा वैज्ञानिक पद्धतीने तपास सुरू असून, या घटनेमागे इतर काही कारणे आहेत का? याचाही प्रत्येक अंगाने पोलीस तपास करत आहेत. या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूची कसून चौकशी सुरू असून, तपासातून आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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