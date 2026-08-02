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जन्मदात्याकडूनच जीवघेणा हल्ला; झोपलेल्या मुलीचा जागीच मृत्यू, मुलगा गंभीर जखमी

जळगावातील वडती गावात एका बापानं स्वतःच्या दोन लेकरांवर झोपेत असताना जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

Jalgaon Crime News
जन्मदात्या बापानेच मुलांवर जीवघेणा हल्ला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 1:22 PM IST

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जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील वडती येथे आज रविवारी (2 ऑगस्ट) पहाटे अत्यंत हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना घडली. जन्मदात्या बापानेच आपल्या दोन निष्पाप मुलांवर झोपेत असताना कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला केल्यानं संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे. या भीषण हल्ल्यात मीरा सुभाष भिलाला (वय 13) या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. तर रामु सुभाष भिलाला (वय 11) हा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे.



काही तासांतच आरोपीचा शोध : या घटनेनंतर आरोपी सुभाष गोपाल भिलाला हा घटनास्थळावरून पळून जंगलाच्या दिशेनं फरार झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच अडावद पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम राबवत काही तासांतच आरोपीचा शोध घेऊन त्याला ताब्यात घेतलं.


लेकरांवर का केला हल्ला : घटनेनंतर वडती गावात भीती आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. एका बापानेच स्वतःच्या लेकरांवर एवढा क्रूर हल्ला का केला?, याबाबत गावकऱ्यांमध्ये विविध चर्चा सुरू आहेत. मात्र, या हल्ल्यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही. कौटुंबिक वाद, मानसिक अस्थिरता किंवा इतर कोणते कारण होते का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.



आरोपीची कसून चौकशी सुरू : पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा सुरू केला आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच आरोपीची कसून चौकशी करण्यात येत असून त्याच्याविरुद्ध खुनासह अन्य संबंधित कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.


जखमी मुलावर उपचार सुरू : या घटनेमुळं संपूर्ण चोपडा तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. निष्पाप मुलांवर झालेल्या या अमानुष हल्ल्यामुळं नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, जखमी मुलावर डॉक्टरांकडून अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहे. त्याच्या प्रकृतीवर वैद्यकीय पथक बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. या प्रकरणाचा तपास अडावद पोलीस ठाण्याचे अधिकारी करत आहेत. हल्ल्यामागील नेमकं कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रम तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

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TAGGED:

JALGAON CRIME
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पित्यानं मुलीची केली हत्या
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