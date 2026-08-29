'दीदी, सगळ्यांची काळजी घे, आई-बाबांना एकटं सोडू नको'; जळगावात रक्षाबंधनच्या दिवशी भावानं संपवलं जीवन
रक्षाबंधनच्या (Raksha Bandhan) दिवशीच जळगावमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली. सोशल मीडियावर बहिणीला भावनिक मेसेज पाठवून एका विद्यार्थ्यानं आपलं आयुष्य संपवलं.
Published : August 29, 2026 at 4:04 PM IST
जळगाव : रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा आणि भावनिक नात्याचा सण. मात्र, याच दिवशी जळगाव शहरातील जुना असोदा रोड परिसरात घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडलं आहे. 17 वर्षीय विद्यार्थ्याने बहिणीकडून राखी बांधून घेतल्यानंतर काही वेळातच सोशल मीडियावर भावनिक संदेश पोस्ट केला आणि त्यानंतर स्वतःचं आपलं आयुष्य संपवलं. या घटनेमुळं कुटुंबीयांसह परिसरात शोककळा पसरली आहे.
सोशल मीडियावर केली पोस्ट : रोहित साहेबराव धनगर असं आयुष्य संपवलेल्या विद्यार्थ्याचं नाव आहे. रोहित हा इयत्ता 11वी कला शाखेत शिक्षण घेत होता. रक्षाबंधनानिमित्त तो आपल्या वडिलांबरोबर बहिणीकडं गेला होता. बहिणीकडून राखी बांधून घेतल्यानंतर तो वडिलांच्या दुचाकीवरून घरी परतला. मात्र, त्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमुळं या घटनेचं गांभीर्य समोर आलं.
बहिणीसाठी भावनिक संदेश : घरी परतल्यानंतर रोहितनं इन्स्टाग्रामवर बहिणीसोबतचा फोटो पोस्ट केला. या फोटोसोबत त्यानं अत्यंत भावनिक संदेश लिहिला होता. ‘दीदी, सगळ्यांची काळजी घे, आई-बाबांना एकटे सोडू नकोस, मी निघतोय,’ असा आशय त्याच्या पोस्टमध्ये होता. ही पोस्ट पाहिल्यानंतर मित्रपरिवारातही चिंता निर्माण झाली. दरम्यान, रोहितनं एका मित्राला व्हिडिओ संदेशही पाठवला होता. त्यामध्ये त्यानं ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्याचं सांगितल्याची प्राथमिक माहिती आहे. हा संदेश मिळाल्यानंतर मित्राने परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून तातडीनं रोहितच्या घरी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत रोहितनं टोकाचं पाऊल उचललं होतं.
कुटुंबीयांना मोठा धक्का : घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी रोहितला तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. रक्षाबंधनाच्या दिवशीच बहिणीनं भावाच्या हातावर राखी बांधल्यानंतर काही वेळातच त्याच्यावर काळानं घाला घातल्यानं कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
रोहितने आणखी एक स्टेटस पोस्ट केल्याचेही समोर आलं आहे. ‘पुढच्या वेळी मी येईन तेव्हा मी सगळ्यांचा लाडका असेन,’ अशा आशयाचा संदेश त्यानं पोस्ट केला होता. त्याच्या या पोस्ट आणि मित्राला पाठवलेल्या व्हिडिओमुळं त्याचं आयुष्य संपवण्यामागील नेमकं कारण काय होतं?, याचा तपास शनिपेठ पोलिसांकडून केला जात आहे.
शानिपेठ पोलिसांकडून तपास सुरू : या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर शानिपेठ पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरू आहे. रोहितने ऑनलाइन गेमिंगमध्ये पैसे गमावल्याचं मित्राला सांगितल्यानं या बाबीचाही तपास केला जात आहे. त्याच्या मोबाईलमधील सोशल मीडिया पोस्ट, संदेश आणि इतर बाबींची माहिती पोलिसांकडून तपासली जाण्याची शक्यता आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी बहिणीकडून राखी बांधून घेऊन आनंदानं घरी परतलेल्या रोहितने काही वेळातच घेतलेल्या या टोकाच्या निर्णयामुळं धनगर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेने सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आणि तरुणांच्या मानसिक तणावाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, कोणत्याही संकटात किंवा मानसिक तणावात असलेल्या व्यक्तीनं एकट्यानं सामना न करता कुटुंबीय, मित्र किंवा विश्वासू व्यक्तीशी तातडीनं संवाद साधणं गरजेचं आहे.
टीप - जीव देणं हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
हेही वाचा -
- हुंडाबळीने पिंपरी-चिंचवड पुन्हा हादरलं, 17 वर्षांचा संसार संपुष्टात;आत्महत्या की हत्या? पतीसह सासू सासरे आणि दीराला अटक
- 'आयफोन नाही तर आई- वडिलांच्या वादामुळं घटना घडली'; नातेवाईकांचा वेगळाच दावा; आईचा व्हिडिओ व्हायरल
- नीट परीक्षेची तयारी करणाऱ्या 19 वर्षीय विद्यार्थ्याची आत्महत्या; आकस्मिक मृत्यूची पोलिसात नोंद