खासगी शिकवणीला जाणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप, जमावाकडून क्लास चालकाच्या वाहनाची जाळपोळ

संशयिताचे वाहनाची जाळपोळ (Source- ETV Bharat Reporter)
जळगाव : जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यात अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर खासगी शिकवणी घेणाऱ्या व्यक्तीकडून अत्याचार झाल्याच्या आरोपानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेची माहिती परिसरात पसरताच संतप्त नागरिकांचा जमाव आक्रमक झाला. जमावानं संशयिताचे गाव गाठत घरावर तसेच वाहनांवर दगडफेक केली. यावेळी काही वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.
तर वाहनांना आग लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बोदवड तालुक्यातील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी संबंधित गंभीर आरोप समोर आला आहे. संबंधित विद्यार्थिनी खासगी शिकवणीसाठी जात असल्याचे सांगण्यात आले. क्लासेस चालकानं तिच्यावर अत्याचार केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
संतप्त जमावाचा उद्रेक- संशयिताचे वाहनाची जाळपोळ (Source- ETV Bharat Reporter)
आरोपाची माहिती मिळाल्यानंतर मोठ्या संख्येनं नागरिक संशयिताच्या मुळगावी पोहोचले. जमावानं संशयिताच्या घराच्या परिसरात आक्रमक भूमिका घेत वाहनांवर दगडफेक आणि तोडफोड सुरू केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं हस्तक्षेप केला.या घटनेत तीन दुचाकी जळाल्याची तर तीन कारची तोडफोड झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घरावरही दगडफेक झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.
पोलिसांची अतिरिक्त कुमक दाखल- जमावानं वाहनाचे केलेले नुकसान (Source- ETV Bharat Reporter)
घटनेची माहिती मिळताच बोदवड पोलिसांसह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांहून अतिरिक्त पोलिस कुमक घटनास्थळी रवाना करण्यात आली. परिस्थिती चिघळू नये, यासाठी पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त वाढवला. जमावाला शांत करण्यासाठी पोलिसांनी वारंवार आवाहन केलं. मात्र, जमावाची आक्रमक भूमिका कायम राहिल्यानं परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करण्यात आल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती हळूहळू नियंत्रणात आणण्यात आली.संशयितासह कुटुंबीयांना सुरक्षितस्थळी हलवले-
संतप्त जमावाचा रोष वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिसांनी संशयित व्यक्तीसह त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं इतरत्र हलवले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आली. या प्रकरणातील अल्पवयीन पीडितेचा जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत बोदवड पोलीस ठाण्यात सुरू होती. तिच्या जबाबानंतर प्रकरणाच्या तपासाला अधिकृत दिशा मिळणार आहे. पोलिसांकडून घटनेशी संबंधित सर्व बाजूंचा तपास केला जात आहे.एसपी श्रीकांत धिवरे घटनास्थळी-
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांकडून घटनेची माहिती घेतली. तसेच कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्याची माहिती आहे. पोलिसांकडून घटनेचे व्हिडिओ, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती तसेच नुकसान झालेल्या वाहनांची पाहणी केली जात आहे. जमावाकडून झालेल्या तोडफोड आणि जाळपोळीप्रकरणीही स्वतंत्रपणे कारवाई होण्याची शक्यता आहे.अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन-
घटनेनंतर बोदवड परिसरात विविध प्रकारच्या चर्चा आणि अफवा पसरू लागल्यानं पोलिसांसमोर आणखी एक आव्हान निर्माण झालं आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवू नये. सोशल मीडियावरून अफवा किंवा आक्षेपार्ह संदेश प्रसारित करू नयेत, असे पोलिसांकडून आवाहन करण्यात आलं आहे. अल्पवयीन मुलीशी संबंधित प्रकरण असल्यानं तिची ओळख किंवा वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होणार नाही, याचीही काळजी घेणं आवश्यक आहे. प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणार आहे. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीविषयी निष्कर्ष काढणं टाळण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
बोदवडमध्ये तणावपूर्ण शांतता- घटनेनंतर बोदवड आणि परिसरात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. संवेदनशील भागात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. परिस्थितीवर पोलिसांकडून बारकाईने लक्ष ठेवलं जात आहे. नागरिकांनी शांतता राखावी आणि कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील अत्याचाराच्या आरोपामुळे संतापाची भावना निर्माण होणं स्वाभाविक असले तरी, कायदा हातात घेऊन जाळपोळ किंवा तोडफोड करणं हा समस्येचा मार्ग नाही. या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर पद्धतीनं होऊन सत्य समोर येणं आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होणं, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
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