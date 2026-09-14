35 दिवसांनी हत्येचा उलगडा; वृद्धेचा खून करून मृतदेह लपवला, मुलगा मानलेल्या भाच्याला अटक
85 वर्षीय वृद्धेच्या हत्या प्रकरणात पोलिसांनी महिलेच्या मानलेल्या भाच्याला 5 दिवसानंतर अटक केली आहे. हत्येचं हे प्रकरण मती गुंग करायला लावणारं आहे.
Published : September 14, 2026 at 8:15 AM IST
जळगाव : पारोळा तालुक्यातील करंजी येथून बेपत्ता झालेल्या 85 वर्षीय वृद्ध महिलेच्या हत्येचा अखेर तब्बल 35 दिवसांनी उलगडा करण्यात जळगाव पोलिसांना यश आलं आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मुलाप्रमाणं मानलेल्या भाच्यानं हत्या केल्याचा आरोप आहे. स्वतःची अपत्ये नसल्यानं वैजयंती माळी या भाच्याला मुलाप्रमाणे मानत होत्या. त्याच प्रशांत उत्तम माळी याच्यावर हत्येचा आरोप आहे. सोन्याच्या दागिन्यांच्या लालसेतून हा प्रकार घडल्याचा संशय आहे.
3 ऑगस्टला वृद्धा अचानक बेपत्ता- वैजयंती गणपत माळी ( वय 85 वर्षे, रा. करंजी, ता. पारोळा) या पतीच्या निधनानंतर एकट्याच राहत होत्या. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी त्या आपल्या घरातून अचानक बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यांचा शोध घेऊनही त्या न सापडल्यानं 9 ऑगस्ट रोजी पारोळा पोलीस ठाण्यात मिसिंगची नोंद करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत वैजयंती माळी यांच्या बेपत्ता होण्यामागे नेमके कारण काय? याचा शोध सुरू केला. पुढे 19 ऑगस्ट रोजी अपहरणाचा गुन्हा क्रमांक 322/2026, कलम 138 (2) बीएनएस अंतर्गत दाखल करण्यात आला.
सीसीटीव्ही फुटेज ठरले महत्त्वाचा दुवा- या संपूर्ण तपासात सीसीटीव्ही फुटेजनं पोलिसांना मोठी मदत केली. पोलिसांनी करंजी आणि परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज बारकाईनं तपासलं. त्यामध्ये 3 ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे 6 वाजता प्रशांत हा करंजी गावात आल्याचं तपासात निष्पन्न झालं. याचदरम्यान एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये वैजयंती माळी या घाईघाईनं जाताना आणि त्यानंतर एका कारमध्ये बसताना दिसून आल्या. त्यामुळे पोलिसांचा संशय आणखी बळावल्यानंतर प्रशांतचा कसून शोध सुरू करण्यात आला.
भाचाही अचानक गायब; पोलिसांचा संशय बळावला- तपास सुरू असतानाच वैजयंती माळी यांचा सख्या बहिणीचा मुलगा प्रशांत उत्तम माळी हादेखील घटनेनंतर अचानक गायब झाल्याचं पोलिसांच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळे पोलिसांना प्रशांतच्या हालचाली संशयास्पद वाटू लागल्या. वैजयंती माळी प्रशांतला वेळोवेळी आर्थिक मदतही करत असल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासात समोर आली. तसेच, प्रशांतवर कर्ज आणि उधारीचा बोजा असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे वैजयंती माळी यांच्याकडे असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांवर त्याची नजर होती का? या दिशेनं पोलिसांनी तपास सुरू केला.
35 दिवस पोलिसांना चकवा- घटनेनंतर प्रशांत तब्बल 35 दिवस फरार होता. मात्र, जळगाव पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे त्याचा ठावठिकाणा शोधून काढला. अखेर 12 सप्टेंबर 2026 रोजी धुळे येथून प्रशांतला ताब्यात घेण्यात आलं. ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली. चौकशीदरम्यान वैजयंती माळी यांच्या हत्येबाबत धक्कादायक माहिती समोर आल्याचं पोलिसांनी सांगितले.
अंत्यविधीच्या बहाण्यानं वृद्धेला नेलं- तपासानुसार, प्रशांतनं वैजयंती माळी यांना त्यांच्या साडूच्या वडिलांचं निधन झाल्याचं खोटे सांगितलं. अंत्यविधीसाठी शिरसोली येथे घेऊन जाण्यासाठी आलो असल्याचे सांगून त्यानं वैजयंती यांचा विश्वास संपादन केला. यानंतर त्यानं वैजयंती यांच्याकडे दागिन्यांची मागणी केल्याची माहिती तपासात समोर आली. यावेळी दोघांमध्ये झटापट झाली. त्यानंतर मुकटी, धुळेपासून सुमारे 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर प्रशांतनं एका कापडाने वैजयंती माळी यांचा गळा आवळल्याचा आरोप आहे.
खून केल्यानंतर दागिने लंपास- वैजयंती माळी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रशांतनं त्यांच्या अंगावरील दागिने काढून घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर रात्री मृतदेह कारच्या डिक्कीत ठेवून तो मुकटी येथील घरी जाऊन झोपला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर मृतदेहाची विल्हेवाट कुठे लावायची, यासाठी तो दिवसभर फिरत असल्याचं तपासात निष्पन्न झाले. याचदरम्यान त्यानं दुपारी एका सोनाराकडे दागिने विकल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासात समोर आली.
बायपासवरील ड्रेनेजच्या गॅपमध्ये मृतदेह फेकला- रात्रीच्या वेळी प्रशांतने बायपास हायवेवरील ड्रेनेज पट्टीच्या सिमेंटच्या गॅपमध्ये मृतदेह फेकून दिल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर 13 सप्टेंबर 2026 रोजी संशयित आरोपीच्या सांगण्यावरून पोलिसांनी घटनास्थळी शोध घेतला. यावेळी तेथे मोठ्या प्रमाणात कुजलेले मानवी अवशेष आणि सांगाडा आढळून आला. त्यामुळे 3 ऑगस्टपासून बेपत्ता असलेल्या वैजयंती माळी यांच्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले.
जळगाव पोलिसांच्या तपासाला यश- तब्बल 35 दिवसांपासून गूढ असलेल्या या प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी जळगाव पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, मानवी गुप्तवार्ता, तांत्रिक तपास आणि सातत्यपूर्ण चौकशीचा आधार घेतला. संशयित प्रशांतचा ठावठिकाणा शोधून त्याला धुळ्यातून ताब्यात घेण्यात आलं. या संपूर्ण कारवाईत पोलिसांची चिकाटी, कौशल्य, मानवी गुप्तवार्ता, सातत्यपूर्ण तपास आणि अथक परिश्रम महत्त्वाचे ठरले. मुलगा मानलेल्या भाच्यावरच वृद्धेच्या हत्येचा आरोप झाल्याने या घटनेनं पारोळा तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील पुढील तपास सुरू असून, जप्त करण्यात आलेल्या मानवी अवशेषांची ओळख आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि तपास केली जात आहे.