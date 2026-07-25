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जळगावात 151 वर्षांची अखंड परंपरा असलेला ऐतिहासिक पिंप्राळा रथोत्सव थाटात, 'ज्ञानोबा-तुकाराम'च्या जयघोषानं प्रति पंढरपूर अवतरलं

जळगावच्या पिंप्राळा इथं आषाढी एकादशीनिमित्त 151 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेला श्री विठ्ठल रुक्मिणीचा रथोत्सव शनिवारी लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत आणि भक्तीमय वातावरणात उत्साहात पार पडला.

JALGAON ASHADHI EKADASHI 2026
ऐतिहासिक पिंप्राळा रथोत्सव थाटात (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 25, 2026 at 6:42 PM IST

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जळगाव : शहरालगतच्या पिंप्राळा येथील श्री विठ्ठल मंदिर संस्थान आणि वाणी पंच मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं आषाढी एकादशी उत्साहात साजरी झाली. आषाढी एकादशीच्या शुभ मुहूर्तावर तब्बल 151 वर्षांची अखंड परंपरा लाभलेला ऐतिहासिक पिंप्राळा रथोत्सव शनिवारी (दि.25) भक्तीमय वातावरणात आणि मोठ्या उत्साहात पार पडला. 'ज्ञानोबा-तुकाराम', 'पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल' आणि 'विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल' या नामघोषांनी संपूर्ण पिंप्राळा नगरी दुमदुमून गेली. खान्देशासह जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या लाखो भाविकांच्या उपस्थितीनं परिसराला अक्षरशः प्रतिपंढरपूर यात्रेचं स्वरूप प्राप्त झालं.

रथ ओढण्यासाठी भाविकांमध्ये चढाओढ : आषाढी एकादशीनिमित्त दरवर्षी साजरा होणारा रथोत्सव यंदा 151 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. यामुळं भाविकांमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळाला. पहाटेपासूनच विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी मंदिरात भक्तांच्या रांगा लागल्या होत्या. पारंपरिक धार्मिक विधी, आरती आणि पूजेनंतर विठुरायाचा भव्य रथ मार्गस्थ होताच हजारो भाविकांनी जल्लोषात त्याचं स्वागत केलं. रथाला दोर लावून ओढण्यासाठी भाविकांमध्ये मोठी चढाओढ दिसून आली.

माध्यमांशी बोलताना अनिल वाणी (ETV Bharat Reporter)

आजही जपली जाते 'पंजरी प्रसादा'ची परंपरा : पिंप्राळा रथोत्सवाचं विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे या दिवशी पिंप्राळ्यातील माहेरवाशीण महिला खास सासरहून माहेरी येऊन या सोहळ्यात सहभागी होतात. तसंच रथोत्सवासाठी तयार करण्यात येणारा 'पंजरी प्रसाद' ही परंपरा आजही जपली जात आहे. धने, गूळ, खोबरं, सुंठ आणि वेलची या पाच घटकांपासून तयार होणारा हा प्रसाद हजारो भाविकांना वितरित करण्यात आला. रथोत्सव तब्बल सात ते आठ तास चालणार असल्याची माहिती रथोत्सव समितीनं दिली.

परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला : रथोत्सवाच्या मार्गावर पालख्या, दिंड्या, भजनी मंडळे, टाळ-मृदुंगाचा गजर, भगवे झेंडे, गुरव मंगल वाद्य, लेझीम पथके तसेच भवानी देवीचे पारंपरिक सोंग यामुळं संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. विविध शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या दिंड्यांनी या सोहळ्याची शोभा आणखी वाढवली. विठुरायाच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून रथावर पुष्पवृष्टी करत दर्शनाचा लाभ घेतला.

'ज्ञानोबा-तुकाराम'च्या अखंड जयघोषानं दुमदुमला परिसर : रथोत्सव मार्गावर अनेक सामाजिक संस्था, मंडळे आणि नागरिकांनी भाविकांसाठी फराळ, चहा, पिण्याचे थंड पाणी, सरबत आणि इतर अल्पोपहाराची मोफत व्यवस्था केली होती. स्वयंसेवक, पोलीस प्रशासन आणि आयोजकांनी गर्दीचे योग्य नियोजन करत भाविकांना कोणताही त्रास होऊ नये याची विशेष काळजी घेतली. भक्ती, परंपरा आणि सामाजिक एकात्मतेचा अनोखा संगम ठरलेल्या या 151 व्या ऐतिहासिक पिंप्राळा रथोत्सवाने पुन्हा एकदा खान्देशातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैभव अधोरेखित केलं. विठुरायाच्या नामस्मरणात तल्लीन झालेल्या लाखो भाविकांच्या उपस्थितीने पिंप्राळा नगरी भक्तीच्या महासागरात न्हाऊन निघाली आणि संपूर्ण वातावरण 'ज्ञानोबा-तुकाराम'च्या अखंड जयघोषानं दुमदुमून गेलं.

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