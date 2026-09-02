जळगाव भीषण अपघात : चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यावर भरधाव कारनं तिघींना उडवलं, एका महिलेचा मृत्यू
जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यावरील बिलाखेड गावाजवळ भरधाव कारने तीन महिलांना जोरदार धडक दिल्याने एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
Published : September 2, 2026 at 1:30 PM IST
जळगाव : चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यावरील बिलाखेड गावाजवळ मंगळवारी (1 सप्टेंबर) रात्री नऊच्या सुमारास भरधाव कारनं रस्त्यावरून जाणाऱ्या तीन महिलांना जोरदार धडक दिल्यानं भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन महिला अतिगंभीर जखमी झाल्या आहेत. अपघाताची तीव्रता एवढी भीषण होती की, मृत महिला कारमध्येच अडकून पडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे बिलाखेड परिसरात एकच खळबळ उडाली असून संतप्त ग्रामस्थांनी चाळीसगाव-मालेगाव महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केलं.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास तीन महिला बिलाखेड गावाजवळून रस्त्यावरून जात असताना, चाळीसगावच्या किंवा मालेगावच्या दिशेने भरधाव वेगानं जाणाऱ्या चारचाकी वाहनानं त्यांना जोरदार धडक दिली. अचानक झालेल्या या भीषण धडकेत तिन्ही महिला रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. या अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोन महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत.
अपघाताचा आवाज ऐकताच आजूबाजूचे नागरिक आणि ग्रामस्थ घटनास्थळी धावून आले. काही क्षणांतच घटनास्थळी मोठी गर्दी जमा झाली. गंभीर अवस्थेत असलेल्या दोन्ही जखमी महिलांना तातडीनं उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
अपघाताची भीषणता पाहून ग्रामस्थ संतप्त : या दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी उपस्थित ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला. बिलाखेड गावाजवळ वारंवार अपघात होत असल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आणला. या ठिकाणी वाहनांचा वेग मोठ्या प्रमाणात असतो. मात्र, वाहनचालकांना वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना नसल्यानं अपघातांचा धोका वाढत असल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. गावाजवळ स्पीड ब्रेकर बसविण्यात यावा, पुरेसे सुरक्षा फलक लावण्यात यावेत आणि वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी संतप्त ग्रामस्थांनी केली.
संतप्त ग्रामस्थांचा चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यावर रास्ता रोको : अपघातानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. ग्रामस्थांनी रस्त्यावरच ठिय्या देत प्रशासन आणि संबंधित विभागाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या वाहनचालकावर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. रस्ता रोको आंदोलनामुळे चाळीसगाव-मालेगाव मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या. रात्रीच्या वेळी अचानक वाहतूक ठप्प झाल्यानं प्रवाशांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.
पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; ग्रामस्थांची समजूत काढण्याचं प्रयत्न : घटनेची माहिती मिळताच चाळीसगाव शहर पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पोलिसांनी संतप्त ग्रामस्थांशी चर्चा करून रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, जोपर्यंत रस्त्याच्या सुरक्षेबाबत ठोस आश्वासन मिळत नाही आणि अपघातास जबाबदार वाहनचालकावर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या भूमिकेवर ग्रामस्थ ठाम असल्याचं चित्र होतं. घटनास्थळी निर्माण झालेली परिस्थिती तणावपूर्ण असल्यानं पोलिसांकडून परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्यात आलं.
कारमध्ये अडकली मृत महिला; अपघाताची भीषणता स्पष्ट : या अपघाताची भीषणता एवढी होती की, धडकेनंतर मृत महिला कारमध्ये अडकून पडल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे वाहनातून मृतदेह बाहेर काढण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागले. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. या संपूर्ण घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दरम्यान, अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, चारचाकी वाहनाचा वेग किती होता, चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण का सुटलं आणि चालक मद्यधुंद अवस्थेत होता का, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. पोलिसांकडून या सर्व बाबींचा तपास केला जात आहे.
‘अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना कधी?’ ग्रामस्थांचा सवाल : बिलाखेड गावाजवळील रस्त्यावर सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. गावाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या या मार्गावर वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. अनेक वाहनचालक भरधाव वेगानं वाहनं चालवत असल्यानं पादचारी आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. आजच्या भीषण अपघातात एका महिलेचा जीव गेला आणि दोन महिला अतीगंभीर जखमी झाल्या. त्यामुळे आता तरी प्रशासनानं जागे होऊन या ठिकाणी तातडीनं स्पीड ब्रेकर, सुरक्षा फलक, प्रकाश व्यवस्था आणि आवश्यक वाहतूक नियंत्रणाच्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
अपघाताच्या घटनेनं परिसरात हळहळ : एका महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू आणि दोन महिलांची गंभीर अवस्था यामुळे बिलाखेड परिसरात शोककळा पसरली आहे. रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी होती. पोलिसांकडून पंचनामा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून अपघाताच्या कारणांचा सविस्तर तपास केला जात आहे. दरम्यान, या भीषण अपघातानंतर ग्रामस्थांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनापुढे रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आणखी किती जीव गेल्यानंतर प्रशासन या मार्गावरील सुरक्षेच्या उपाययोजना करणार?, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. या दुर्घटनेतील मृत महिलेची ओळख तसेच जखमी महिलांची नावं आणि अपघातग्रस्त वाहनाबाबतची अधिकृत माहिती पोलीस तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा -
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण: तपास सीबीआयकडं वर्ग करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश