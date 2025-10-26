रिल्स बनवित असताना रेल्वे ट्रॅकवर दोन मित्रांना एक्सप्रेस रेल्वेची धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू
रेल्वे ट्रॅकवर रील्स बनविणाऱ्या दोन मित्रांचा रविवारी दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
Published : October 26, 2025 at 10:41 PM IST
जळगाव: रिल्स बनवण्याच्या नादात दोन मित्रांनी जीव गमविल्याची धक्कादायक घटना जळगाव जिल्ह्यात घडली आहे. ही घटना आज दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास धरणगाव तालुक्यातील पाळधी-चांदसर रेल्वे गेटजवळ रविवारी (दि.26) रोजी घडली आहे. अपघातात मृत झालेले दोघेही 18 वर्षीय तरुण पाळधी येथील रहिवासी आहेत. प्रशांत पवन खैरनार आणि हर्षवर्धन महेंद्र नन्नवरे अशी मृत तरुणांची आहेत. दोघेही महात्मा फुले नगर, प्लॉट भाग (रेल्वे गेटजवळील परिसर) येथील वास्तव्यास होते.
नेमके काय घडले? हर्षल नन्नवरे आणि प्रशांत खैरनार हे दोघे अनेक वर्षांपासूनचे मित्र होते. दोघेही सोशल मीडियावर चांगलेच सक्रिय राहायचे. आज सुट्टीचा दिवस असल्यानं दोघांनी रेल्वे ट्रॅकवर जाऊन रील बनवण्याचे ठरविलं. त्यानंतर रेल्वे जवळून जात असल्याचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर लक्ष वेधून घेईल, असा व्हिडिओ तयार करू लागले. त्यासाठी हर्षल आणि प्रशांत हे दोघेही रेल्वे गेटजवळ रुळावर बसून रील बनवत होते . दोघांनी कानात हेडफोन लावलेला होता. अशाच रेल्वे ट्रॅकवर अहमदाबाद एक्सप्रेस येत असल्याचं दोघांना दिसून आलं नाही. भरधाव एक्सप्रेसची दोघांना धडक बसल्यानं दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती स्थानिक प्रशासनाला मिळताच पाळधी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. दोघांचेही विखुरलेले मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा करण्यात आला. यानंतर मृतदेह शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. दोघांचाही स्वभाव मनमिळावू आणि हसतमुख असल्यानं दोघांच्या मृत्यूनं सर्वत्र शोकाकुलाचं वातावरण पसरलं आहे.
पालकांनी मुलांची काळजी घेण्याची गरज- पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावर रिल्स बनविताना अनेक तरुण-तरुणी धोकादायक स्टंट्स करतात. अशातच होणारे अपघात ही चिंताजनक बाब असल्याचं मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच पालकांनी अशा घटनांकडं गांभीर्यानं पाहत मुलांची काळजी घेण्याची गरज व्यक्त आहे. त्याचबरोबर तरुणांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि समुपदेशन आवश्यक असल्याची बाब वारंवार अधोरेखीत होत आहे.
