गोविंदा जखमी झाला की धावून येतात ‘देवदूत’; वयाच्या 77व्या वर्षीही हाड वैद्य अवधूत चौधरींची मोफत सेवा
दहीहंडीच्या उत्साहात जखमी झालेला गोविंदा असो किंवा खेळाच्या मैदानात दुखापत झालेला खेळाडू असो, त्याच्या मदतीला धावून जाण्याची परंपरा चौधरी कुटुंबीयांनी जपली आहे.
Published : September 5, 2026 at 9:02 AM IST
जळगाव : दहीहंडीचा थरार, गोविंदांचा जल्लोष आणि उंचच उंच मानवी मनोरे... हंडी फोडण्यासाठी जीवाची बाजी लावणाऱ्या गोविंदांना अनेकदा दुखापतींना सामोरं जावं लागतं. अशा वेळी जखमी गोविंदांवर कोणताही मोबदला न घेता उपचार करणारे जळगाव शहरातील हाड वैद्य डॉ. अवधूत नामदेव चौधरी हे अनेकांसाठी आधार ठरत आहेत.
जळगाव शहरातील पांझरापोळ परिसरातील डॉ. अवधूत चौधरी गेल्या अनेक वर्षांपासून दहीहंडीच्या उत्सवात जखमी होणाऱ्या गोविंदांवर मोफत उपचार करत आहेत. विशेष म्हणजे, वयाची 77 वर्षे पूर्ण करूनही त्यांची ही सेवा आजही अविरत सुरू आहे.
सेवाभावी वृत्तीचे जळगावकरांकडून कौतुक : दहीहंडीच्या उत्साहात जखमी झालेला गोविंदा असो किंवा खेळाच्या मैदानात दुखापत झालेला खेळाडू असो, त्याच्या मदतीला धावून जाण्याची परंपरा चौधरी कुटुंबीयांनी जपली आहे. जखमींवर तातडीने उपचार करून त्यांना दिलासा देण्याचं काम डॉ. चौधरी अनेक वर्षांपासून करत आहेत. दहीहंडीच्या काळात गोविंदांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच चर्चेत असतो. अशा परिस्थितीत कोणताही आर्थिक मोबदला न घेता जखमी गोविंदांवर उपचार करणाऱ्या डॉ. अवधूत चौधरी यांच्या सेवाभावी वृत्तीचे जळगावकरांकडून कौतुक होत आहे.
वडिलांनी लावलेली सेवाभावाची ज्योत आजही तेवत आहे : डॉ. अवधूत चौधरी यांचे वडील हाडवैद्य नामदेव चौधरी यांनी जखमी गोविंदांवर मोफत उपचार करण्याची सेवा सुरू केली होती. दहीहंडी फोडताना होणाऱ्या दुखापतींवर उपचार मिळणं ही त्याकाळी मोठी गरज होती. गरजू गोविंदांना उपचारासाठी आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, या भावनेतून नामदेव चौधरी यांनी ही सेवा सुरू केली.
वडिलांकडून मिळालेला सेवाभाव डॉ. अवधूत चौधरी यांनी पुढे नेला. वर्षानुवर्षे ही सेवा सुरू ठेवत त्यांनी वडिलांची परंपरा जपली. चौधरी कुटुंबीयांची ही सेवाभावी परंपरा आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पिढीपर्यंत पोहोचली आहे.
खेळाडूंच्या दुखापतींचीही जाण : डॉ. अवधूत चौधरी यांना कबड्डी, कुस्ती आणि क्रिकेटची विशेष आवड आहे. खेळाच्या मैदानात होणाऱ्या दुखापती आणि त्यानंतर खेळाडूंना होणाऱ्या वेदनांची त्यांना चांगली जाण आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा केवळ दहीहंडीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
खेळताना जखमी झालेल्या खेळाडूंनाही ते शक्य तेवढी वैद्यकीय मदत आणि उपचार मोफत देतात. त्यामुळे जळगावातील अनेक खेळाडू आणि गोविंदांसाठी डॉ. अवधूत चौधरी हे केवळ डॉक्टर न राहता मदतीला धावून येणारे आधारवड ठरले आहेत.
सातपुड्याच्या वनौषधींपासून तयार होतो पारंपरिक लेप : चौधरी कुटुंबीयांच्या उपचारपद्धतीतील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सातपुड्याच्या जंगलातून विविध वनौषधी जमा करून त्यापासून तयार केला जाणारा पारंपरिक लेप. जखमी रुग्णांच्या उपचारासाठी या वनौषधींपासून तयार केलेल्या लेपाचा वापर केला जातो.
पिढ्यान्पिढ्या जपलेल्या या पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करत डॉ. अवधूत चौधरी आणि त्यांचे कुटुंबीय जखमींना मदत करत आहेत. आधुनिक वैद्यकीय सेवेसोबतच पारंपरिक उपचारपद्धतीची परंपराही चौधरी कुटुंबीयांनी जपली आहे.
कुटुंबातील पुढची पिढीही सेवेत सहभागी : ही सेवा केवळ डॉ. अवधूत चौधरी यांच्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्यांचे लहान बंधू संजय चौधरी, तसेच त्यांचे पुत्र डॉ. नितेश चौधरी आणि डॉ. स्वप्नील चौधरी यांचाही या सेवेत मोलाचा सहभाग आहे.
एका पिढीने सुरू केलेली सेवा दुसऱ्या पिढीने पुढे नेली आणि आता तिसरी पिढीही त्यात सहभागी झाली आहे. त्यामुळे चौधरी कुटुंबाची ही सेवाभावी परंपरा भविष्यातही सुरू राहण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
वयाच्या 77व्या वर्षीही ‘सेवा’ हाच ध्यास : वयाच्या 77 व्या वर्षी अनेक जण विश्रांतीचे आयुष्य जगत असताना डॉ. अवधूत चौधरी आजही जखमी गोविंदांच्या मदतीसाठी तत्पर आहेत. ‘रुग्णाची सेवा हीच खरी सेवा’ या भावनेतून त्यांचे कार्य सुरू आहे.
दहीहंडी फोडताना जखमी झालेल्या गोविंदांनी उपचारासाठी घाबरून जाऊ नये किंवा आर्थिक अडचणींमुळे उपचार थांबवू नयेत, यासाठी चौधरी कुटुंबीयांकडून मोफत उपचारांची सेवा दिली जाते. जळगाव शहरासह तालुक्यात दहीहंडीच्या उत्सवादरम्यान एखादा गोविंदा जखमी झाल्यास त्याच्यावर मोफत उपचार करण्यात येतील, असं आवाहनही चौधरी कुटुंबीयांनी केलं आहे.
दहीहंडीचा थरार आणि मदतीला धावून येणारा ‘देवदूत’ : दहीहंडी म्हटली की गोविंदांचा उत्साह, ढोल-ताशांचा गजर आणि मानवी मनोऱ्यांचा थरार डोळ्यांसमोर उभा राहतो. मात्र या थरारासोबत दुखापतीचा धोका कायम असतो. अशा वेळी जखमी गोविंदांना आधार देणारे डॉ. अवधूत चौधरी यांचे कार्य निश्चितच प्रेरणादायी ठरते.
वय 77 वर्षे मात्र सेवाभाव तरुणांनाही लाजवेल असा : वडिलांनी सुरू केलेली सेवाभावी परंपरा आजही निष्ठेनं पुढे नेणारे डॉ. अवधूत चौधरी जळगावातील जखमी गोविंदांसाठी देवदूत ठरले आहेत. आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा आणि वेळेचा उपयोग गरजूंसाठी करणाऱ्या डॉ. चौधरी यांची सेवा अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे.
दहीहंडीचा उत्साह असो, गोविंदांचा थरार असो किंवा खेळाच्या मैदानातील दुखापत असो, जखमींच्या मदतीसाठी चौधरी कुटुंबीयांची सेवा आजही अविरत सुरू आहे. वयाच्या 77व्या वर्षीही त्यांचे हात थांबलेले नाहीत आणि सेवाभावाची ज्योतही विझलेली नाही. जखमी गोविंदांच्या मदतीसाठी डॉ. अवधूत चौधरी आजही ठामपणे उभे आहेत.
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