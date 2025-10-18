जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीला जैन समाजाचा विरोध; जो पर्यंत निर्णय मागे घेतल जात नाही तो पर्यंत अन्नत्याग, जैन धर्मगुरूंचा निर्णय
पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीला जैन समाजानं विरोध केलाय. जोपर्यंत यासंदर्भातला निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत अन्नत्यागाचा जैन धर्मगुरूंनी निर्णय घेतलाय.
Published : October 18, 2025 at 10:45 AM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप होत आहे. या निर्णयाला जैन समाजाने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे जैन समाज आक्रमक झाला असून जोपर्यंत मागणी पूर्ण होत नाही तो पर्यंत मी अन्नत्याग करणार असल्याचा निर्णय आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तीनंदजी महाराज यांनी घेतला आहे.
अहिंसा परमो धर्म की.. जय’, ‘धर्माचा व्यापार बंद करा’, ‘धर्म विकायची किंवा खरेदी करण्याची वस्तू नाही’, ‘शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची जागा वाचवा’, ‘जैन मंदिर वाचवा’, ‘जब तक सूरज-चांद रहेगा एचएनडी तेरा नाम रहेगा’ अशा घोषणा देत चारही पंथातील प्रक्षुब्ध जैन समाजाने एकत्र येऊन जैन बोर्डिंगच्या जागा विक्रीच्या निर्णयाला विरोध केला. भव्य मोर्चाद्वारे आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी पुणे यांना देण्यात आलं. मोर्चाच्या अग्रभागी आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तीनंदजी महाराज, तीर्थेष ऋषिजी, माताजी महाराज हे मुनीगण होते.
मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे विकली आहे. या निर्णयाला जैन समाजाने तीव्र विरोध केला आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले जैन बांधव-भगिनी मोठ्या संख्येने जैन बोर्डिंगच्या आवारात एकत्र आले. जमीन विक्री बेकायदा असून त्याविरोधात सर्वांनी एकत्रितपणे लढा द्यायचा आहे, असं आवाहन आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तीनंदजी महाराज यांनी केलं. त्यानंतर जैन बोर्डिंग येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. संचेती हॉस्पिटल, जुना बाजार या मार्गाने जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शांततेत मोर्चा नेण्यात आला. हजारो नागरिक या मोर्चात सहभागी झाले होते. जैन समाजातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले.
शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट ही सन 1958 साली स्थापन झालेली सार्वजनिक धर्मदाय संस्था असून संस्थेच्या ताब्यात मॉडेल कॉलनी येथील सुमारे 12 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. या जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग आणि श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर अस्तित्वात आहे. ट्रस्टच्या संपत्तीबाबत काही व्यक्तींमार्फत विकसकांशी व्यवहार करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं आहे. हा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही स्थानिक स्तरावर विकास कामे आणि हस्तक्षेप होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे जैन समाजामध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
या ठिकाणी असलेले जैन मंदिर हजारो जैन बांधवांच्या श्रद्धेचे केंद्र असून ते धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मंदिर व वसतिगृहाच्या अस्तित्वावर कोणत्याही प्रकारे गदा येऊ नये ही जैन बांधवांची अपेक्षा आहे. जैन मुनी आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तीनंदजी महाराज हे त्यांच्या संघासह सध्या जैन बोर्डिंग येथे वास्तव्यास आहेत. आठ ऑक्टोबर 2025 रोजीचा ट्रस्ट आणि विकसक यांच्यातील विक्रीकरार आणि त्यानंतरचा कर्ज करार रद्द करावा आणि वसतिगृहाची मालमत्ता वसतिगृह आणि ट्रस्टच्या संबंधित धर्मादाय कारणांसाठीच वापरली जावी, अशी वसतिगृहातील विद्यार्थी आणि जैन समाजाची मागणी आहे.
यावेळी आचार्य गुरुदेव श्री गुप्तीनंदजी महाराज म्हणाले की, एच एन डी हॉस्टेल जोपर्यंत विक्री केलेला करार रद्द होणार नाही तोपर्यंत मी अन्नत्याग करणार आहे. तोपर्यंत फळ आहार घेणार आहे आणि सरकारने पंधरा दिवसात जर हा सगळा करार रद्द केला नाही तर एक तारखेपासून त्याच जागेवर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. याच हॉस्टेलच्या जागेत आमचे मंदिर आहे. आमच्या धर्माची शिकवण दिली जाते आमच्या गोरगरिबांची मुले शिकवली जातात यात सगळा भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि हे सगळं पुढे येईल. मात्र आमचं आंदोलन हे करार रद्द होईपर्यंत चालूच राहणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, ही जैन समाजाची जागा बिल्डरच्या घशात घातली जात आहे. यामध्ये ट्रस्टी सहभागी आहेत. त्याचबरोबर इथले खासदार आणि राज्यमंत्री सुद्धा त्यांचे पार्टनर होते असे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. 230 कोटीची जागा 3000 कोटीचा फायदा घ्यायचं काम चालू आहे. याच्यामागे सगळी राजकीय शक्ती आहे. आमची मागणी एवढीच आहे की हा सगळा करार रद्द करावा. ट्रस्टीने गोखले बिल्डरला दिलेली जागा परत घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितल.