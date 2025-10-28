जैन बोर्डिंग प्रकरण; जैन समाजाच्या वतीनं उद्या एक दिवसीय उपवासाचं आयोजन
पुणे शहरातील 'जैन बोर्डिंग हाऊस' (Jain Boarding House) जमीन विक्री प्रकरणी जैन समाजाच्या वतीनं उद्या (29 ऑक्टोबर) एक दिवसीय उपवासाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
Published : October 28, 2025 at 8:50 PM IST|
Updated : October 28, 2025 at 9:02 PM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहार प्रकरणात बिल्डर विशाल गोखले यांनी मेल करत व्यवहार रद्द करत असल्याचं सांगितलं. आज याप्रकरणी मुंबईत धर्मादाय आयुक्त कार्यालय येथे सुनावणी पार पडली असून आता पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. असं असताना या प्रकरणी जोपर्यंत व्यवहार रद्द होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरू राहणार असल्याचं जैन महाराज यांनी सांगितलं. याचाच भाग म्हणून उद्या (29 ऑक्टोबर) राज्यभर जैन समाजाच्या वतीनं एक दिवसीय उपवासाचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती, आचार्य गुप्तीनंदी महाराज यांनी दिली.
पुढील सुनावणी कधी होणार? : जैन बोर्डिंग येथे आज आचार्य गुप्तीनंदी महाराज यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. आज मुंबईत झालेल्या सुनावणीनंतर गोखले बिल्डर आणि ट्रस्टच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार होतं. प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त निकाल देणार आहेत. आजच्या सुनावणीत गोखले बिल्डरकडून हा व्यवहार रद्द करण्याबाबत सांगण्यात आलं आणि ट्रस्टकडून देखील या व्यवहारातून बाहेर पडण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे. तर पुढील सुनावणी तीस तारखेला होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
एक दिवसीय उपवासाचं आयोजन : याबाबत आचार्य गुप्तीनंदी महाराज म्हणाले, "जी काही आज सुनावणी झाली यात गोखले बिल्डरकडून आत्ता व्यवहार रद्द होण्यासाठी पाऊल पुढे आल्यावर जे ट्रस्टी समोर येत नव्हते ते देखील आता समोर आले आणि त्यांनी व्यवहार रद्द होण्याबाबत सांगितलं. तसेच गोखले बिल्डर आणि ट्रस्टच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त निकाल देणार आहेत. आमचा लढा हा जो हा संपूर्ण व्यवहार कायदेशीर रद्द केला जात नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहणार आहे. उद्या सर्व सकल जैन समाजाच्या वतीनं एक दिवसीय उपवासाचं आयोजन करण्यात आलं आहे."
