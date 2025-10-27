पुणे जैन बोर्डिंग जागेच्या बेकायदेशीर विक्रीविरोधात राज्यभरात संतापाचा उद्रेक, अहिल्यानगरमध्ये मोर्चा
पुण्यातील जैन बोर्डिंग मंदिर जागेच्या बेकायदेशीर (Jain boarding place) विक्रीविरोधात जैन समाजाने अहिल्यानगरमध्ये मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
Published : October 27, 2025 at 4:07 PM IST
अहिल्यानगर : पुणे शहरातील मॉडेल कॉलनी येथील ऐतिहासिक 'सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग'च्या जैन मंदिरासह परिसरातील मौल्यवान जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे (Jain boarding place) विकल्याच्या संतापजनक प्रकरणामुळं महाराष्ट्रातील जैन समाजामध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. धर्मशाळेच्या जागेवर ७० कोटी रुपयांचा व्यवहार करत जैन मंदिरच गहाण ठेवल्याचा धक्कादायक आरोप असल्याने, जैन समाजाच्या भावना मोठ्या प्रमाणात दुखावल्या गेल्या आहेत. यामुळं केवळ जैन समाजच नव्हे, तर सर्वसामान्य पुणेकर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्येही तीव्र रोष पाहायला मिळत आहे.
सकल जैन समाजाने काढला मोर्चा : हा व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात याविरोधात जनआंदोलन उभे राहिले. जनमताचा आणि कायदेशीर दबावाचा परिणाम म्हणून, जागा खरेदीदार बिल्डर गोखले यांनी ईमेलद्वारे हा वादग्रस्त विक्री व्यवहार तत्काळ रद्द करत असल्याचं जाहीर केलं. हा जैन समाजाच्या संघर्षाचा मोठा विजय मानला जात आहे. दरम्यान आज राज्यभरात जैन मंदिराचे आणि होस्टेलच्या जागेचे पावित्र्य जपण्याच्या आणि संरक्षणाच्या मागणीसाठी सकल जैन समाजाकडून भव्य मूक मोर्चा काढण्यात आला. अहिल्यानगरमध्ये सकल जैन समाजाने आज शहरातील कापड बाजार येथून मोर्चाला सुरुवात केली. या मोर्चात जैन समाजातील महिलांची आणि युवा वर्गाची उपस्थिती प्रचंड लक्षणीय होती. हा मोर्चा शहरातील मुख्य मार्गावरून शिस्तबद्ध पद्धतीने मार्गक्रमण करत प्रांताधिकारी कार्यालयावर धडकला.
वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल : यावेळी प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या तीव्र भावना, मागणी आणि भूमिकेची दखल घेतली. याप्रसंगी जैन समाजाच्या वतीनं प्रांताधिकारी पाटील यांना एक सविस्तर निवेदन देण्यात आलं. या निवेदनात या बेकायदेशीर व्यवहाराला पूर्णपणे मूठमाती देऊन, जागेची मालकी धर्मशाळेकडेच कायम राहावी, अशी मागणी करण्यात आली. सध्या धर्मादाय आयुक्तांनी या व्यवहाराला 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले असले तरी, जैन समाजाचा हा संघर्ष संस्थेच्या मालमत्तेवर कोणताही नवीन विकास होऊ न देता, ती विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि धार्मिक कार्यासाठीच वापरली जावी यासाठी सुरू आहे. जैन समाजाच्या या एकजुटीमुळं आणि सातत्यपूर्ण संघर्षामुळंच हा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी हा व्यवहार रद्द झाला असला तरी जैन मंदिर आणि परिसर विक्री आणि गहाण ठेवण्यापर्यंत मजल मारली त्या ट्रस्टींवर तसेच व्यवहारातील मध्यस्थांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
