ETV Bharat / state

पुणे येथील जमिनीसाठी जैन समाज रस्त्यावर, इतरत्र इमारत उभी करण्याची मागणी

शांततेने जगणारा जैन समाज असून अहिंसेचा धर्म सर्वांना शिकवतो. असं सांगून इमारत इतरत्र करायला हवी असा सल्ला देत मूक मोर्चा काढण्यात आला.

पुणे येथील जमिनीसाठी जैन समाज रस्त्यावर
पुणे येथील जमिनीसाठी जैन समाज रस्त्यावर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 3:22 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - पुण्यातील जैन मंदिर आणि वसतिगृह विक्री प्रकरणात जैन समाज आक्रमक झाला आहे. छ. संभाजीनगर शहरात सकाळीच जैन समाजातर्फे मूकमोर्चा काढण्यात आला. सदरील जागा समाजासाठी असताना त्याची विक्री कशी केली गेली? असा प्रश्न मोर्चेकऱ्यांनी उपस्थितीत केला. शांततेने जगणारा जैन समाज असून अहिंसेचा धर्म सर्वांना आम्ही शिकवतो. अनेक गरजू विद्यार्थी त्या वसतिगृहात निर्माण करण्याचे काम झाले. इमारत तयार करायची तर ती इतरत्र करायला हवी. या प्रकरणी आमचे काही लोक न्यायालयीन लढाई देखील लढतील असा इशारा यावेळी जैन समाजाने दिला. सकल जैन समाजाने विभागीय आयुक्तांना निवेदन आपल्या मागण्या मांडल्या.

शांततेने काढला मोर्चा - पुण्यातील सेठ हिराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन होस्टेल (HND Hostel) ही संस्था अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवासाठी काम करते. जैन समाजासह अनेक दानशूर व्यक्तींनी निर्माण केलेली संस्था असून तिची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने जैन समाजात रोष व्यक्त करण्यात येत होता. ही जमीन वाचवण्यासाठी राज्यात आंदोलन उभं करण्यात आलं. त्याचाच एक भाग म्हणून छ. संभाजीनगर शहरातील राजा बाजार येथील संस्थान गणपती येथून सकल जैन समाजाने विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. अतिशय शांततेने आणि शिस्तीत आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने आपलं निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिलं.

पुणे येथील जमिनीसाठी जैन समाज रस्त्यावर (ETV Bharat Reporter)



निवेदनातील मुद्दे आणि मागण्या पुढील प्रमाणे -
1) सदरील संपत्ती चॅरिटेबल ट्रस्टच्या उद्देशासाठी व जैन विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी देणगी स्वरूपात दिली गेली होती, त्या विरूध्द जाऊन तिची विक्री केली जात आहे.
2) सदरील ट्रस्टने समाजातील लाभार्थी, माजी विद्यार्थी (ॲल्युमनी), धार्मिक प्रतीनिधी व दात्यांचा अभिप्राय न घेता एकतर्फी विक्री करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
3) सदरील ट्रस्टच्या जमीनी विक्री बाबत निविदा प्रक्रिया, मुल्यांकन, चॅरिटी कमिशनरची परवानगी व ट्रस्ट डिडनुसार पारदर्शकता राखली आहे की नाही या बद्दल शंका निर्माण झालेली आहे.
4) मंदिर व धार्मिक स्थळाच्या अस्तित्वाला धोकादायक स्थिती निर्माण होऊन शकते, जे धार्मिक भावनांचा अवमान व वारसा संपत्तीचा नाश ठरू शकतो.
5) देशभरातील जैन समाज या निर्णयास ठाम विरोध करीत असून अनेक जिल्ह्यातून शासन दरबारी तक्रारी सादर करण्यात येत आहे.
6) पुणे येथील सेठ हिराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन होस्टेल (HND Hostel) ट्रस्टच्या जमीन विक्री /हस्तांतरण तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
7) सदरील प्रकरणात उच्च स्तरीय चौकशी/तथ्य तपास समिती नेमूण पुर्ण पारदर्शकतेने तपास करण्यात यावा व दोषीवर कायदेशीर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
8) धार्मिक व चॅरिटेबल स्वरूपाच्या संस्थाच्या संपत्ती विक्री बाबत जैन समाजाचा अभिप्राय अनिवार्य करण्याचे दिशानिर्देश सरकार तर्फे दिले जावेत.
9) ट्रस्ट, चॅरिटी कमिशनर, संबंधीत अधिकारी यांना या विक्री संदर्भात कागदपत्रे व नोंदी सार्वजनिक करण्याचा आदेश देण्यात यावा.
10) मंदिर, हॉस्टेल व सांस्कृतीक वारसा कायमस्वरूपात संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा. तरी कृपया उपरोक्त सर्व बाबींवर कार्यवाही करण्यात यावी ही नम्र विनंती.

हेही वाचा...

  1. 'भाजपाचा माणूस दिसला की मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देतात', राजू शेट्टींची मुख्यमंत्र्यांवर सडकून टीका
  2. जैन बोर्डिंगच्या जमिनीचा व्यवहार रद्द न झाल्यास केंद्रासह राज्य सरकारला मोठी किंमत चुकवावी लागेल-राजू शेट्टी
  3. जैन बोर्डिंग प्रकरण; मुरलीधर मोहोळांनी राजीनामा द्यावा, सोमवारपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर करणार 'धरणे आंदोलन'
Last Updated : October 27, 2025 at 3:52 PM IST

TAGGED:

JAIN COMMUNITY AGITATION
जैन समाज रस्त्यावर
जैन समाजातर्फे मूकमोर्चा
नेमीचंद दिगंबर जैन होस्टेल
JAIN BOARDING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.