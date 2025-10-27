पुणे येथील जमिनीसाठी जैन समाज रस्त्यावर, इतरत्र इमारत उभी करण्याची मागणी
शांततेने जगणारा जैन समाज असून अहिंसेचा धर्म सर्वांना शिकवतो. असं सांगून इमारत इतरत्र करायला हवी असा सल्ला देत मूक मोर्चा काढण्यात आला.
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - पुण्यातील जैन मंदिर आणि वसतिगृह विक्री प्रकरणात जैन समाज आक्रमक झाला आहे. छ. संभाजीनगर शहरात सकाळीच जैन समाजातर्फे मूकमोर्चा काढण्यात आला. सदरील जागा समाजासाठी असताना त्याची विक्री कशी केली गेली? असा प्रश्न मोर्चेकऱ्यांनी उपस्थितीत केला. शांततेने जगणारा जैन समाज असून अहिंसेचा धर्म सर्वांना आम्ही शिकवतो. अनेक गरजू विद्यार्थी त्या वसतिगृहात निर्माण करण्याचे काम झाले. इमारत तयार करायची तर ती इतरत्र करायला हवी. या प्रकरणी आमचे काही लोक न्यायालयीन लढाई देखील लढतील असा इशारा यावेळी जैन समाजाने दिला. सकल जैन समाजाने विभागीय आयुक्तांना निवेदन आपल्या मागण्या मांडल्या.
शांततेने काढला मोर्चा - पुण्यातील सेठ हिराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन होस्टेल (HND Hostel) ही संस्था अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवासाठी काम करते. जैन समाजासह अनेक दानशूर व्यक्तींनी निर्माण केलेली संस्था असून तिची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याने जैन समाजात रोष व्यक्त करण्यात येत होता. ही जमीन वाचवण्यासाठी राज्यात आंदोलन उभं करण्यात आलं. त्याचाच एक भाग म्हणून छ. संभाजीनगर शहरातील राजा बाजार येथील संस्थान गणपती येथून सकल जैन समाजाने विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. अतिशय शांततेने आणि शिस्तीत आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने आपलं निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिलं.
निवेदनातील मुद्दे आणि मागण्या पुढील प्रमाणे -
1) सदरील संपत्ती चॅरिटेबल ट्रस्टच्या उद्देशासाठी व जैन विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी देणगी स्वरूपात दिली गेली होती, त्या विरूध्द जाऊन तिची विक्री केली जात आहे.
2) सदरील ट्रस्टने समाजातील लाभार्थी, माजी विद्यार्थी (ॲल्युमनी), धार्मिक प्रतीनिधी व दात्यांचा अभिप्राय न घेता एकतर्फी विक्री करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
3) सदरील ट्रस्टच्या जमीनी विक्री बाबत निविदा प्रक्रिया, मुल्यांकन, चॅरिटी कमिशनरची परवानगी व ट्रस्ट डिडनुसार पारदर्शकता राखली आहे की नाही या बद्दल शंका निर्माण झालेली आहे.
4) मंदिर व धार्मिक स्थळाच्या अस्तित्वाला धोकादायक स्थिती निर्माण होऊन शकते, जे धार्मिक भावनांचा अवमान व वारसा संपत्तीचा नाश ठरू शकतो.
5) देशभरातील जैन समाज या निर्णयास ठाम विरोध करीत असून अनेक जिल्ह्यातून शासन दरबारी तक्रारी सादर करण्यात येत आहे.
6) पुणे येथील सेठ हिराचंद नेमीचंद दिगंबर जैन होस्टेल (HND Hostel) ट्रस्टच्या जमीन विक्री /हस्तांतरण तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
7) सदरील प्रकरणात उच्च स्तरीय चौकशी/तथ्य तपास समिती नेमूण पुर्ण पारदर्शकतेने तपास करण्यात यावा व दोषीवर कायदेशीर कार्यवाही करून गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
8) धार्मिक व चॅरिटेबल स्वरूपाच्या संस्थाच्या संपत्ती विक्री बाबत जैन समाजाचा अभिप्राय अनिवार्य करण्याचे दिशानिर्देश सरकार तर्फे दिले जावेत.
9) ट्रस्ट, चॅरिटी कमिशनर, संबंधीत अधिकारी यांना या विक्री संदर्भात कागदपत्रे व नोंदी सार्वजनिक करण्याचा आदेश देण्यात यावा.
10) मंदिर, हॉस्टेल व सांस्कृतीक वारसा कायमस्वरूपात संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा. तरी कृपया उपरोक्त सर्व बाबींवर कार्यवाही करण्यात यावी ही नम्र विनंती.
