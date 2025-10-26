ETV Bharat / state

जैन बोर्डिंग प्रकरण; मुरलीधर मोहोळांनी राजीनामा द्यावा, सोमवारपासून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर करणार 'धरणे आंदोलन'

पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या व्यवहाराची चांगलीच चर्चा राज्यात होत आहे. याप्रकरणी रवींद्र धंगेकर यांनी पुन्हा एकदा मुरलीधर मोहोळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत टीका केली.

JAIN BOARDING CASE
माध्यमांशी बोलताना रवींद्र धंगेकर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 26, 2025 at 2:36 PM IST

पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (जैन बोर्डिंग) जागेवरून राज्यात चर्चा सुरू आहे. जैन बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्री व्यवहारावरून माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीका केली आहे. जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द व्हावा आणि प्रकरणातील आरोपींवर कठोर चौकशी व्हावी, यासाठी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांना रवींद्र धंगेकर यांनी पत्र लिहिलं आहे. तसंच सोमवारपासून या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे, असं धंगेकर यांनी सांगितलं.

प्रकरणातील सर्व व्यक्ती, संस्था मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संबंधित : "जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द व्हावा तसंच प्रकरणाची कठोर चौकशी व्हावी, यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे विनंती करीत आहेत. तसंच सोमवारपासून जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द होईपर्यंत मी तमाम पुणेकरांसह बोर्डिंग परिसरात बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहे. मागील 18 दिवसांच्या संघर्षात माझ्यासह अनेक लोकांनी अनेक वेळा व्यवहारातील सर्वच व्यक्ती, संस्था मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संबंधित असल्याचे पुरावे दिलेत," असं म्हणत रवींद्र धंगेकर यांनी मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर टीकास्त्र डागलं.

मुरलीधर मोहोळ यांनी राजीनामा द्यावा : "जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द होण्याबरोबरच समाजातील मंदिरं आणि देवस्थानच्या जागा हडप करणाऱ्या टोळीवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी या प्रकरणाची निपक्ष:पाती चौकशी होणं गरजेचं आहे. निपक्ष:पाती चौकशी तेव्हा शक्य आहे, जेव्हा मुरलीधर मोहोळ आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. कारण त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या प्रभावाखालीच हा इतका मोठा गैरव्यवहार घडला आहे. त्यामुळं ही चौकशी होत असताना त्यांनी मंत्रिपदावर राहणं योग्य नाही. त्यामुळं आज मुरलीधर मोहोळ यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा,' अशी मागणी रवींद्र धंगेकर यांनी केली.

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

