बारामतीतून 2029 साठी जय पवारांची दावेदारी; अपघात प्रकरणी लवकर तपासाची मागणी
दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात सुरू असलेल्या तपासाबाबतही जय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
Published : April 23, 2026 at 1:24 PM IST
बारामती(पुणे) - बारामतीच्या राजकारणात आगामी 2029 च्या पार्श्वभूमीवर हालचालींना वेग येताना दिसत आहे. जय पवार यांनी आपल्या उमेदवारीबाबत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं. “बारामतीकरांची इच्छा आहे की, 2029 मध्ये मी उमेदवार असावा,” असं सांगत त्यांनी आपल्या राजकीय आकांक्षांना स्पष्ट दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याचवेळी आपण पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत राहणार असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरही जय पवार यांनी माहिती दिली.
विविध यंत्रणांकडं सातत्यानं पाठपुरावा सुरू - दरम्यान, दिवंगत अजित पवार यांच्या अपघातासंदर्भात सुरू असलेल्या तपासाबाबतही जय पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी साधारण एक वर्ष लागणार असल्याचं सांगितलं जात असून, तपास प्रक्रिया वेगानं पूर्ण व्हावी, यासाठी विविध यंत्रणांकडं सातत्यानं पाठपुरावा सुरू असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तपास योग्य दिशेनं सुरू - सीआयडीकडून तपास सुरू असून, संबंधित यंत्रणा चांगले काम करत असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. “आमचा सीआयडीशी संपर्क आहे आणि तपास योग्य दिशेनं सुरू आहे,” असं ते म्हणाले. यासोबतच, मुख्यमंत्री यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.
...तोपर्यंत निष्कर्ष काढणं योग्य नाही - अपघात हा घातपात होता की केवळ अपघात, याबाबत अजूनही निश्चित माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळं कोणतीही दिशाभूल न करता सत्य समोर येईपर्यंत संयम ठेवण्याचं आवाहन जय पवार यांनी केलं. “जोपर्यंत खरी माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही,” असं स्पष्ट करत त्यांनी माध्यमांसमोर अनावश्यक विधानं टाळण्याची भूमिकाही मांडली.
