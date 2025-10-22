दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर कोल्हापुरात गुळाला 4 हजार 500 रुपये भाव; गुळाचा मोठा सौदा पडला पार
कोल्हापुरात दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर गुळाचे सौदे पार पडले. या सौद्यात गुळाला 4 हजार 500 रुपयाचा भाव मिळाला.
Published : October 22, 2025 at 10:33 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दिवाळी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर परंपरेप्रमाणं गुळाचे सौदे पार पडले. या सौद्यात गुळाला प्रती क्विंटल 4500 रुपये इतका उच्चांकी भाव मिळाला. गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती सूर्यकांत पाटील, तसेच व्यापारी, शेतकरी व कर्मचारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. अमर पाटील यांच्या ज्योतिर्लिंग अडत दुकान इथं या लिलाव पद्धतीतील सौद्याला सुरुवात झाली. मुहूर्तावर सौद्याला सुरुवात होताच फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं आनंद द्विगुणित करण्यात आला.
मागील वर्षांच्या तुलनेत 'इतका' फरक : गुळ उत्पादकांच्या माहितीनुसार, यंदा 4500 रुपयांचा भाव मिळाला असून मागील वर्षांच्या तुलनेत फारसा फरक नसल्याचं दिसते. गेल्या वर्षी भाव 4000 ते 4700 रुपयांच्या दरम्यान होता. मात्र या वर्षासाठी मिळालेल्या भावाची स्थिरता शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. सध्या गुळ उत्पादन आणि व्यापारामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे आवक कमी होत आहे. त्यामुळे भाव टिकाव धरू शकेल, असाही विश्वास उत्पादकांनी व्यक्त केला आहे.
गुळ व्यवसायातील आव्हानं आणि मागणी : "सध्या गुळ व्यवसायाला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. बाजारात साखरेच्या मिश्रणामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहेत. दर्जेदार गुळाला अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यासोबतच मुख्यतः गुऱ्हाळ घरांची संख्याच कमी होत सध्या फक्त दहा टक्क्यांवर आल्यानं आवक कमी होत आहे. या संदर्भात बाजार समितीनं देखील दर्जेदार उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा आदेश दिला असून गुणवत्ता राखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असं कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती सूर्यकांत पाटील यांनी सांगितलं.
गुळाच्या वर्षभरातील सौद्याची परंपरा : कोल्हापुरात गुढीपाडवा आणि दिवाळी पाडवा या दोन शुभ मुहूर्तावरच गुळाचे सौदे होतात. सौद्याला येणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून गुळाच्या गुणवत्तेनुसार दरांची मागणी करत सौदा निश्चित केला जातो. यंदा ऊस उत्पादन कमी असल्यामुळे भाव भविष्यात स्थिर राहण्याचा अंदाज गुळ उत्पादक शेतकरी लाड यांनी वर्तवला आहे.
सौद्याच्या वेळी नागरिकांचा उत्साह : सौद्याच्या वेळी बाजार समिती परिसरात पदाधिकारी, व्यापारी, शेतकरी, कर्मचारी यांसह अनेक नागरिक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सौद्याच्या सोयीसाठी नाश्त्याची सोयही केली होती. सुरक्षारक्षकांनी परिसर सुरक्षित ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या दरम्यान गुळाच्या हंगामाविषयी चर्चा असून पुढील उत्पादन आणि भाव कसे राहतील याकडं सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.
