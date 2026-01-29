ETV Bharat / state

'दादा गेलेत यावर विश्वासच बसत नाही', अजित पवारांच्या अंत्यविधीनंतरही बारामतीकरांना अश्रू अनावर

बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान कॉलेजच्या प्रांगणात आज (29 जानेवारी) शासकीय इतमामात अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Baramati residents were still unable to control their tears even after Ajit Pawar's funeral
अजित पवारांच्या अंत्यविधीनंतरही बारामतीकरांना अश्रू अनावर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काल (28 जानेवारी) झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर बारामतीत शोककळा पसरली आहे. बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान कॉलेजच्या प्रांगणात आज (29 जानेवारी) शासकीय इतमामात अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र, अंत्यविधी आटोपून लोक परत फिरत असतानाही त्यांचे अश्रू थांबताना दिसले नाहीत. अजित पवार यांना अखेरचा निरोप देताना परिसरात भावनिक वातावरण होते. विशेषतः अंत्यविधीवरून परतणाऱ्या महिलांनी आपल्या लाडक्या भावाबद्दल भावना व्यक्त करताना, "दादा गेलेत यावर अजूनही विश्वास बसत नाही," अशी हृदयद्रावक प्रतिक्रिया दिली. अनेक कार्यकर्ते, नागरिक आणि विद्यार्थी अश्रू अनावर होऊन दुःख व्यक्त करत होते.

दादा म्हणजे दिलेल्या शब्दाला जागणारा नेता : कार्यकर्त्यांनी सांगितलं की, "फुले–शाहू–आंबेडकर यांच्या सामाजिक विचारांचा वारसा पुढं नेणारा नेता आज आपण गमावला आहे. "अजित पवार यांच्यासारखा नेता घडायला 40 वर्षांहून अधिक काळ लागला. आता असा नेता होणं अशक्यप्राय आहे. दादांसारखा नेता पुन्हा यायला किमान 25 वर्षांची वाट पाहावी लागेल," अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या. याचबरोबर, "दादा म्हणजे दिलेल्या शब्दाला जागणारा, प्रशासनावर मजबूत पकड असलेला नेता होता. यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन अजित पवार पुढं चालले होते. दादांनंतर आता आम्ही रोहित पवारांकडे आशेनं पाहत आहोत," असंही अनेक कार्यकर्त्यांनी सांगितलं.

काय उपाय करायला हवेत? याबाबत सूचना द्यायचे : अजित पवार यांच्या स्वच्छतेबाबतच्या काटेकोर भूमिकेच्या आठवणीही यावेळी सांगण्यात आल्या. ज्येष्ठ नागरिकांनी सांगितलं की, "कुणी हार घातल्यानंतर प्लास्टिकची पिशवी खाली टाकली, तर अजितदादा स्वतः ती उचलून कचरा करू नका, असं आवर्जून सांगायचे." तसंच विद्या प्रतिष्ठानमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनीही आपल्या आठवणी सांगताना, "एखादं झाड सुकलेलं दिसलं तरी दादा स्वतः चौकशी करायचे, ते का सुकलं, काय उपाय करायला हवेत? याबाबत सूचना द्यायचे," असं सांगितलं. अजित पवार हे प्रत्येक बाबतीत काटेकोर लक्ष देणारे, स्पष्टवक्ते आणि कामात प्रामाणिक असल्याचं कार्यकर्त्यांनी नमूद केलं. महिलांनी भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "दादा आमच्यात नाहीत हे खूप वाईट आहे. हा काळा दिवस आहे. आमचा लाडका भाऊ आमच्यातून निघून गेला आहे. हे दुःख शब्दांत मांडणं कठीण आहे."

बारामतीच्या विकासात अजित पवार यांचे अमूल्य योगदान : अजित पवार यांचा स्वभाव खडक होता, पण तितकाच तो प्रेमळही होता. जे खरं आहे ते थेट बोलायचे, जे होणार नाही त्याला स्पष्ट 'नाही' म्हणायचे, अशी प्रतिमा लोकांच्या मनात कायम राहिली आहे. बारामतीच्या विकासात अजित पवार यांचे योगदान अमूल्य असल्याचं महिलांनी सांगितलं. "बारामतीमध्ये आज कोणतीही सुविधा कमी नाही. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यामध्ये मोठा विकास दादांमुळेच झाला," अशा भावना व्यक्त करत बारामतीकर महिलांनी डोळ्यांत अश्रू घेऊन आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप दिला.

हेही वाचा :

  1. महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांना अखेर निरोप : कर्मभूमीत अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार, आक्रोशानं हादरलं अवकाश
  2. महाराष्ट्राच्या लाडक्या दादांचा विमान अपघात मृत्यू : घड्याळानं दिली दादांना ओळख, घड्याळानंच पटवली दादांची ओळख
  3. बारामती विमान धावपट्टीच्या कडेला कोसळले अन् अजित पवारांचा मृत्यू झाला; टेबल टॉप धावपट्टी म्हणजे काय?

TAGGED:

बारामती
अजित पवार यांचे अपघातात निधन
बारामतीकरांना अश्रू अनावर
AJIT PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.