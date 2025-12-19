"विरोधी पक्षनेतेपद न मिळणं, हे त्यांचं दुर्दैव", हसन मुश्रीफांचा सतेज पाटलांना टोला
आमच्या मैत्रीची दोरी आता तुटली आहे, असं म्हणत हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटलांना टोलाही लगावला.
Published : December 19, 2025 at 5:42 PM IST
कोल्हापूर : काँग्रेस नेते दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी आणि विधानपरिषदेच्या आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी काल (18 डिसेंबर) भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळं काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील संख्याबळ कमी झालं आहे. सध्या विधान परिषदेत काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांचं नाव चर्चेत होते. मात्र, आता प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळं हे नाव मागे जाऊ शकते. त्यामुळं सतेज पाटील यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे.
विरोधी पक्षनेतेपद न मिळणं हे त्यांचं दुर्दैव : दरम्यान, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाष्य केलं असून विरोधी पक्षनेतेपद आमदार सतेज पाटील यांना न मिळणं, हे त्यांचं दुर्दैव असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच आमच्या मैत्रीची दोरी आता तुटली आहे, असं म्हणत हसन मुश्रीफ यांनी सतेज पाटलांना टोलाही लगावला. पुढं ते म्हणाले की, "जिल्ह्यातील कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी यापूर्वी अनेकदा मी सांगितलं आहे. जागा वाटपासंदर्भात आम्ही अजून बसलेलो नाही. जागा किती आहेत. यावर चर्चा झालेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गेली 20 ते 25 वर्षे महापालिकेच्या सत्तेत आहे. आज आमच्याकडे डझनभर माजी महापौर, उपमहापौर आहेत. स्थायी समितीचे सभापती सर्वात जास्त आमच्या पक्षाच्या आहेत. जागावाटपासंदर्भाचा फॉर्म्युला अजून ठरलेला नाही. फॉर्म्युला ठरल्यानंतर तुम्हाला कळवू," असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
जागा मिळाल्या नाही तर काय करायचं? : कोल्हापूर महानगरपालिकेत भाजपा 31, शिवसेना 31 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 जागेचा फॉर्म्युला चर्चेत आहे. याबाबत विचारलं असता उद्विग्नपणे हसन मुश्रीफ म्हणाले की, "शिवसेना आणि भाजपानं प्रत्येकी 40 घ्याव्यात, कोल्हापूर महापालिकेत 25 पेक्षा अधिक जागा मिळायला पाहिजेत. जागा मिळाल्या नाही तर काय करायचं? हे आता कशाला सांगू. तसंच कोल्हापूर महानगरपालिकेचे माजी स्थायी समिती सभापती आदिल फरास यांची उमेदवारी मी जाहीर केलेली नाही. कोल्हापुरातील रंक भैरव मंदिरात झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर आणि भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव यांनी उमेदवार असल्याचं सांगितलं. मी त्याचा पुनरुच्चार केला," असंही हसन मुश्रीफ यावेळी म्हणाले.
आवाडेंकडे संभाव्य उमेदवारांची लिस्ट : "पहिल्यांदाच होत असलेल्या इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाचे आमदार राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांची चर्चा झाली. इचलकरंजी नगरपालिका असताना राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची 29 इतकी संख्या होती. आताच्या इचलकरंजी महापालिकेत संभाव्य उमेदवारांची यादी जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी माजी आमदार हळवणकरांना दिली आहे. मी स्वतःही आवाडेंना लिस्ट दिली आहे. यावर चर्चा करून ते आम्हाला कळतील आणि त्यावर निर्णय होईल", असं हसन मुश्रीफ म्हणाले. तसंच "महायुतीचा घटकपक्ष असलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे पदाधिकारी महायुतीच्या पहिल्या बैठकीला ते नव्हते. आमचा मोठा भाऊ भाजपा आहे. त्यांनी जनसुराज्यला निमंत्रण द्यायचं आहे, " असा मिश्किल टोलाही हसन मुश्रीफ यांनी लगावला.
