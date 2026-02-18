ETV Bharat / state

"भारतात कधी परतणार ते सांगता येणार नाही", इंग्लंड सोडण्याची परवानगी नसल्याचा विजय माल्ल्याकडून कांगावा

तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे हायकोर्टाचे माल्याच्या वकिलांना निर्देश दिलेत, केंद्र सरकारलाही त्यावर आपलं उत्तर सादर करण्याची सूचना करण्यात आलीय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 5:11 PM IST

मुंबई : मी भारतात कधी परतेनं ते आताच सांगू शकत नाही, कारण इंग्लंडच्या कोर्टानं तिथली कारवाई पूर्ण होईपर्यंत देश सोडण्यास मनाई केल्याचा दावा विजय माल्ल्याच्या वतीनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केलाय. हायकोर्टानं याची नोंद घेत याचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश विजय माल्याला देत त्यावर केंद्र सरकारलाही उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.

हायकोर्टाचे निर्देश काय?- विजय माल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टाला सांगितलंय. मात्र माल्या भारतात कधी परतणार हे ते आताच सांगू शकणार नाही. कारण इंग्लंडमधील कोर्टातही त्यांची काही प्रकरणं प्रलंबित आहेत, त्यामुळे जोपर्यंत ती निकाली निघत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इंग्लंडबाहेर न जाण्याचे आदेश तिथल्या कोर्टानं दिलेत. त्यांच्याविरोधातील गुन्हेगार हस्तांतरणाची प्रक्रिया ही अंतिम टप्प्यात असली तरी त्यांचा नाईलाज असल्याचं त्यांचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अमित देसाई यांनी बुधवारी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय. यावर काहीशी नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं माल्या यांना यावर तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच केंद्र सरकारलाही त्यावर आपलं उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केलीय.

माल्ल्याला भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात - भारतीय बँकांचे हजारो कोटी बुडवून परदेशात पसार झालेल्या विजय माल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलीय. त्यामुळे या कायदेशीर प्रक्रियेचा ब्रिटनमधील कोर्टात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे केलीय. मात्र यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या काही निकालांनुसार अशा प्रकरणांत आरोपीनं देशात परतणं बंधनकारक नाही, तो इथं नसतानाही त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते, असा दावा माल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टात केलाय. याला विरोध करत फरार विजय माल्यानं आधी भारतात परत यावं. आम्ही तातडीनं त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करू. त्यांनी इथं येऊन चर्चा करावी, त्यांचा काय दावाय?, ते कुठलं कर्ज मान्य करतात, कुठलं नाही?, ते कधी आणि कसे पैसे परत करणार?, आम्ही त्यांंचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलंय.

काय आहेत याचिका?- कोर्टानं आपल्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करून 'आर्थिकदृष्या मृत्युदंड' दिलाय, असा दावा विजय मल्ल्याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात केलाय. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय माल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरलाय. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेलाच माल्ल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेत माल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपासयंत्रणेनं जप्त केलीय. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. तसेच व्याजावर घेतलेल्या कर्जातील आकडा दिवसेंदिवस वाढत जाऊन 6000 कोटींवरून 15000 कोटींवर पोहोचलाय. आपली संपत्ती विकून हे व्याजही आपण फेडू शकतो, मात्र सारी खाती, सारी संपत्ती तपासयंत्रणेच्या ताब्यात असल्यानं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय माल्याची आणखीन एक याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत माल्यानं ही याचिका दाखल केलीय.

केंद्र सरकारची भूमिका - नवीन कायद्यांतर्गत, ज्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करून त्यांना 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आलाय. उलट या कायद्यानं तपासयंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत, कारण प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही कोर्टाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालंय, असा दावा करत ईडीकडून ही याचिका फेटाळण्याची विनंती हायकोर्टात करण्यात आलीय. एफईओ कायद्याचे कलम 12/(8) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून माल्या याने त्याला आव्हान दिलंय. तसेच आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असे नमूद करून ही मनमानी असल्याचा दावाही माल्या याने याचिकेत केलाय. कलम 12 च्या उपकलम (9) नुसार विशेष न्यायालयाने आरोपी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे, याकडे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलंय. किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय माल्या इंग्लंडमध्ये पसार झालाय. माल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. तेव्हापासून माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. विजय माल्ल्यानं या प्रक्रियेला अधिक लांबवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी भारतात परत यावं, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, असंही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय.

