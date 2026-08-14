जामीन देताना कैद्यांच्या गर्दीनं तुंबलेल्या कारागृहांचा विचार करणं अनिवार्य बनलंय - हायकोर्ट
तपासाची संथ गती, कायदेशीर प्रक्रियेतील विलंब आणि त्यामुळे पर्यायानं कारागृहात झालेली कैद्यांची तुडूंब गर्दी याचा समतोल कसा सांभाळायचा?, असा हायकोर्टाचा उद्विग्न सवाल विचारला आहे.
Published : August 14, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : राज्यातील सर्व कारागृह ही सध्या कैद्यांच्या गर्दीनं तुडुंब भरलेली आहेत. एका बॅरेकमध्ये क्षमतेच्या तिप्पट कैदी कोंबले जातात, त्यातुळे अशा परिस्थितीत जामीन हा त्यांचा अधिकार असून, यास नकार देणं हा अपवाद असायला हवा असा तर्क आहे. त्यामुळे अशा दोन विरोधाभासी परिस्थितीत जामिनावर निर्णय कसा द्यावा?, अशी विवंचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालातून व्यक्त केलीय.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - आरोपीला जामीन देताना अनेक गोष्टींची पडताळणी करणं आवश्यक असतं. आरोपीचा गुन्हा किती गंभीर आहे?, त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी काय?, तो अटींचे पालन करू शकतो का?, पीडित, साक्षीदारांना धमकावलं तर जाणार नाही ना?, या सर्व बाबींचा सारासार विचार कोणत्याही जामिनावर निर्णय देताना करावा लागतो. त्याचवेळी सध्या राज्यातील कारागृहांची अवस्था बघितली तर अपेक्षेपेक्षा कैकपटींनी अधिक कैदी तिथं कोंबलेले आहेत. असं असतानाही या दोन्ही परिस्थितींमध्ये आम्ही समतोल कसा राखायचा?, असा सवाल यावेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी बुधवारी जाहीर केलेल्या एका निकालातून उपस्थित केलाय.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - जलद न्याय हा आरोपीचाही अधिकारच आहे. खटल्याचा निकाल पारदर्शक दिला जावा हे संविधानिक सत्य आहे. मात्र तरीही या ना त्या कारणानं खटले बरीच वर्ष रेंगाळत राहतात. वर्षानुवर्षे खटल्यांमध्ये समाधानकारक प्रगती होत नाही. मग याचा आधार घेत आरोपी जामिनासाठी कोर्टात याचिका दाखल करतात. मग नाईलाजानं अनेक वर्षे कारागृहात खटल्याविनाच खितपत पडलेल्या कैद्याला जामीन द्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयानंही अनेकदा आपल्या निकालांतून हीच गोष्ट अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळे कैद्यांनी तुंबलेल्या कारागृहांचा विचार जामीन देताना करावाच लागतो, असं न्यायमूर्ती मिलंद जाधव यांनी आपल्या निकालातून नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण? - या प्रकरणात एक आरोपी गेल्या पाच वर्षांपासून कारागृहात कैद आहे. खटला तर दूरच त्याच्याविरोधात अद्याप पोलिसांकडून आरोपपत्रही दाखल झालेलं नाही. त्याचा दाखला देत त्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका केली होती. या आरोपीचा खटला नजीकच्या भविष्यात कधी संपेल याची कोणतीही शाश्वती नाही. तेव्हा त्याला जामीन मंजूर केला जात आहे, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी त्या कैद्यानं जामिनासाठी दाखल केलेली याचिका मंजूर केली. या आरोपीला 25000 जामीन मंजूर करताना त्यानं खटल्यातील साक्षीदार आणि पीडितांना धमकावू नये, त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये. खटल्याच्या प्रत्येक सुनावणीला जातीनं कोर्टात हजर राहावं. विनाकारण सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती कोर्टात केल्यास दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज करावा, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय.
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