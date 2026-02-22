आयटी इंजिनियर मुलीचा चेन्नईमध्ये समुद्रात बुडून मृत्यू; मृतेदह लवकर ताब्यात देण्याची भावाची मागणी
चेन्नईमध्ये गोल्ड बीच येथे भंडारा येथील मयुरी चौधरीचा समुद्राच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. यावर तिच्या भावानं प्रतिक्रिया दिली.
Published : February 22, 2026 at 7:02 PM IST
भंडारा- माहिती तंत्रज्ञान विषयांमध्ये नुकतीच अभियंता झालेल्या भंडाऱ्याच्या मुलीचा चेन्नई–पुडुचेरी रोडवरील कंथाट्टूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील समुद्रकिनारी घडलेल्या दुर्घटनेत मृत्यू झाला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील वरठी येथील मयुरी चौधरी असं या अभियंता मुलीचं नाव आहे. 21 फेब्रुवारीच्या सायंकाळी ही घटना घडल्यानंतर त्याची माहिती मिळताच कुटुंब मयुरीचा मृतदेह आणण्यासाठी चेन्नईला गेलेला आहे. मृतदेह आणण्यासाठी राज्य सरकारनं सहकार्य करावं, अशी विनंती कुटुंबातील लोकांनी केलेली आहे.
सुरुवातीपासूनच हुशार असलेली मयुरी हिनं भंडारा जिल्ह्यातीलच वरठी येथील सनफ्लॅग शाळेत तिचं शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर श्री. गुरुगोविंद इंजिनिअरिंग कॉलेज नांदेड येथे माहिती व तंत्रज्ञान या विषयात अभियांत्रिक अभ्यास करण्यासाठी गेली होती. नुकताच तिला इंटर्नशिपसाठी चेन्नईस्थित कॉग्निझंट (Cognizant) या आयटी कंपनीत काम करण्याची संधी मिळाली.
महाराष्ट्रातील 15 विद्यार्थी कंपनीत इंटर्नशिपसाठी चेन्नई येथे गेले होते. 21 तारखेला सुट्टी असल्यानं जवळपास 26 जण समुद्रकिनारी फिरण्यासाठी होते. यापैकी काही लोकांना सेल्फी घेण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यामुळे समुद्राच्या थोडे आत गेले. पाणी त्यांच्या कमरेपर्यंत होता. फोटो काढत असताना अचानक समुद्रात 10 ते 15 फूट उंच लाट उसळून तिघांना समुद्रात ओढून नेले. बचाव पथकानं एकाला सुखरूप बाहेर काढले. मात्र, मयुरी आणि जळगाव जिल्ह्यातील एक विद्यार्थी आतमध्ये ओढला गेला. त्यानंतर मयुरीचा मृतदेह काढण्यात यश आलं.
मृतदेह लवकर ताब्यात देण्याची मागणी- 25 दिवसांपूर्वी इंटर्नशिपसाठी चेन्नईत गेलेल्या मयुरीनं आयटी इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले होते. तिचे वडील बँक सेवा केंद्र चालवतात. तर आई गृहिणी आणि अभियंता झालेला एक भाऊ आहे. या घटनेची माहिती कुटुंबाला मिळाल्यानंतर तरुण मुलगी गमावल्यामुळे दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. माहिती मिळताच मयुरीचे वडील त्यांच्या काही काही कौटुंबिक मित्रांसह मयुरीचा मृतदेह आणण्यासाठी चेन्नईला गेलेला आहे. सध्या, मयुरीचा मृतदेह चेन्नई येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ठेवला गेला आहे. शवविच्छेदन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून मृतदेह लवकरात लवकर ताब्यात द्यावं, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.
