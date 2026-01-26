ETV Bharat / state

कोणी एकत्र आले तरी फरक पडत नाही; महायुतीचाच झेंडा फडकणार; मंत्री राधाकृष्ण विखेंचा हल्लाबोल

कोणी एकत्र आले तरी फरक पडत नाही; महायुतीचाच झेंडा फडकणार असल्याचं सांगत ठाकरे–पवार, पृथ्वीराज चव्हाण आणि ड्रग्स प्रकरणावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी घणाघाती टीका केलीय.

Minister Radhakrishna Vikhe Patil
मंत्री राधाकृष्ण विखेंचा हल्लाबोल (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 26, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येत असतानाच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ठाकरे बंधू, पवार कुटुंब आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर एकाच वेळी जोरदार निशाणा साधत विरोधकांवर तोफ डागलीय. कोणी एकत्र आले तरी सरकारला काहीही फरक पडत नाही. मोदींच्या नेतृत्वाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सक्षम कारभारामुळे महायुतीचाच झेंडा जिल्हा परिषदेत फडकणार, असा ठाम दावा राधाकृष्ण विखे पाटलांनी केलाय.

ठाकरे–पवार एकत्र येण्यावर उपरोधिक टोला : पिंपरी–चिंचवड महापालिका निवडणुकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार एकत्र आल्यानंतर आता जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठीही राष्ट्रवादी पुन्हा एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी अजित पवारांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू झालेत. यावर प्रतिक्रिया देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाव न घेता पवारांसह ठाकरेंवर निशाणा साधला. ठाकरे बंधू एकत्र येतील असंही सांगितलं जात होतं. पण कोणीही एकत्र आलं तरी काही फरक पडत नाही. महापालिकेत एकत्र येण्याचा काय परिणाम झाला हे जनतेने पाहिलं आहे, असे सांगत विखेंनी आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांत महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केलाय.

पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मागणीवर पलटवार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दाव्होस दौऱ्यावरून परतल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागील दौऱ्यांतून किती प्रत्यक्ष गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली, याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली होती. या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना विखे यांनी चव्हाण यांची मागणी हास्यास्पद असल्याचे म्हटले. पाच वर्ष मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर त्यांच्या काळात राज्याची गुंतवणूक बाहेर गेली. त्यामुळे आधी आपल्या काळात किती गुंतवणूक आली याची श्वेतपत्रिका बाबांनी काढावी, असा टोलाही विखेंनी लगावला. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणि गुंतवणूक येत असल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.

ड्रग्स प्रकरणावर गंभीर इशारा : दरम्यान, पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेने शिरूर येथे केलेल्या ड्रग्स कारवाईनंतर नगर जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसह पारनेर येथील युवकाच्या अटकेमुळे खळबळ उडालीय. या प्रकरणात काही राजकीय छायाचित्रे व्हायरल झाल्यानंतर वातावरण अधिक तापलंय. यावर बोलताना राधाकृष्ण विखे म्हणाले की, पारनेर ड्रग्सचं केंद्र तर होत नाही ना, अहिल्यानगर जिल्हा ड्रग्सचा हब बनतोय की काय, ही भीती आहे. समोर आलेल्या फोटोवरून हे जाळं किती खोलवर मुरलं आहे हे दिसतं. जिल्हा ड्रग्सचा हब होण्याआधीच पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राजकीय वास की कडक कारवाई? : ड्रग्स प्रकरणाला राजकीय वास असल्याच्या चर्चांवर पडदा टाकत विखेंनी आता पोलीस काय कारवाई करतात हे महत्त्वाचं आहे, असे स्पष्ट केलंय. विरोधक आरोप करीत असले तरी सरकार गुन्हेगारीविरोधात कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा संदेशही त्यांनी दिला. एकीकडे विरोधकांच्या एकत्र येण्याच्या हालचाली, तर दुसरीकडे ड्रग्ससारख्या गंभीर मुद्द्यावर सरकारची कडक भूमिका या पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखेंचा हा हल्लाबोल राज्याच्या राजकारणात नवा ताप निर्माण करणारा ठरत आहे.

