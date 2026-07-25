"प्रश्न संवादानेच सुटतात; हिंसेने नाही" – धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर अण्णा हजारे यांची प्रतिक्रिया
माझी आजपर्यंत 22 उपोषणे झाली. मी कधीही हिंसेचा मार्ग स्वीकारला नाही. शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम होतात, असं अण्णा हजारे म्हणाले.
Published : July 25, 2026 at 10:26 PM IST
अहिल्यानगर - केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी प्रतिक्रिया देताना कोणताही प्रश्न हिंसा किंवा चुकीच्या मार्गाने नव्हे, तर संवादाच्या माध्यमातूनच सोडवला जाऊ शकतो, असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं.
अहिल्यानगर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अण्णा हजारे म्हणाले, "कुठलेही प्रश्न संवादाने सुटतात. चुकीच्या मार्गाने जाऊन प्रश्न कधीच सुटत नाहीत. माझी आजपर्यंत 22 उपोषणे झाली. मात्र मी कधीही हिंसेचा मार्ग स्वीकारला नाही. शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्यास त्याचे सकारात्मक परिणाम होतात." असंही अण्णा हजारे म्हणाले.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर बोलताना अण्णा हजारे यांनी विजय पराजयाच्या राजकारणापेक्षा समाजहित अधिक महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं. "राजीनाम्यानंतर कोण हरलं आणि कोण जिंकलं, असं मी मानत नाही. समाजाच्या भल्यासाठी जे जे करता येईल, ते ते करत राहिलं पाहिजे. प्रत्येकाने समाजहिताला प्राधान्य दिलं पाहिजे," असं ते म्हणाले.
अण्णा हजारे यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे आंदोलन, संवाद आणि लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याच्या त्यांच्या भूमिकेचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार झाला आहे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकांनी शांतता, संयम आणि संवादाच्या माध्यमातूनच प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही केलं.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या तीव्र आणि निर्णायक आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर केला. NEET-UG परीक्षेतील अनियमिततेवरून निर्माण झालेला देशव्यापी वाद आणि जंतरमंतरवर सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची निदर्शनं यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोशल मीडियावर याची घोषणा केली आणि राजीनाम्याचं कारण स्पष्ट केलं. आपल्या पत्रात त्यांनी नमूद केलंय की, गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून ते विद्यार्थी, शिक्षक आणि शैक्षणिक सुधारणांसाठी समर्पित राहिले आहेत. कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचा पाया हा एक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शी शिक्षण प्रणालीवरच आधारलेला असतो, अशी त्यांची सदैव धारणा राहिली आहे.
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