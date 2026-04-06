‘ते पन्नास दिवस’ कादंबरी अभ्यासक्रमातून वगळली; निर्णयावरून वाद, तज्ज्ञ म्हणतात 'शैक्षणिक क्षेत्रात राजकीय सेन्सॉरशिप!'
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या बीए मराठीच्या द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असलेली 'ते पन्नास दिवस' ही कादंबरी अकॅडमिक कौन्सिलच्या निर्णयानंतर अचानक अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आली आहे.
Published : April 6, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:57 PM IST
अमरावती - 'ते पन्नास दिवस' कादंबरी वगळण्याच्या निर्णयामुळे शैक्षणिक तसंच साहित्यिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. सदर कादंबरी विद्यमान सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारी असल्याची चर्चा असून, त्याच पार्श्वभूमीवर एका गटानं पुढाकार घेत ती वगळण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.
ते पन्नास दिवस ही कादंबरी काही महिन्यांपूर्वी मराठी अभ्यासमंडळाने एकमताने अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली होती. त्यानंतर विद्याशाखा आणि अकॅडमिक कौन्सिलनेही या अभ्यासक्रमास मान्यता दिली होती आणि अध्यापनास सुरुवात झाली होती. मात्र, डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी कादंबरीवर आक्षेप घेतल्यानंतर हा विषय पुनर्विचारासाठी अभ्यासमंडळाकडे पाठवण्यात आला. अभ्यासमंडळाने कादंबरीत आक्षेपार्ह काहीही नसल्याचं नमूद करत ती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
दुसरीकडे, मराठीसह कन्नड तसंच युनायटेड किंग्डममध्ये इंग्रजीत अनुवादित होत असलेल्या या कादंबरीवर, मोदी सरकारनं कोरोना लॉकडाऊनबाबत घेतलेल्या निर्णयांवर टीका करण्यात आल्याचा तसंच त्या काळाचं चुकीचं चित्रण केल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. काहींनी तर “पंतप्रधान आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीविरोधात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न” असल्याचा आरोपही आपल्या पत्रात नमूद केला होता. यानंतर अकॅडमिक कौन्सिलच्या बैठकीत या विषयावर पुन्हा चर्चा झाली आणि मतदान घेण्यात आलं. यात 23 विरुद्ध 8 मतांनी कादंबरी अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काही सदस्यांनी या कादंबरीत कोरोना लॉकडाऊन काळातील घटनांचे एकतर्फी चित्रण केल्याचा, तसंच केंद्र सरकारच्या निर्णयांवर टीकात्मक भाष्य केल्याचा आक्षेप घेतला. काही प्रतिमा आणि संदर्भांमुळे समाजातील विशिष्ट घटकांविषयी गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, अशीही भूमिका मांडण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह काही प्राध्यापकांनी या संदर्भात लेखी तक्रारी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाच्या मते, विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक किंवा धार्मिक मतभेद निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून अभ्यासक्रम संतुलित ठेवणे ही संस्थेची जबाबदारी असल्याचं सांगण्यात आलं.
कादंबरीचे लेखक पवन भगत यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “हा प्रकार अघोषित आणीबाणीचा आहे,” असं म्हणत त्यांनी साहित्यिक अभिव्यक्तीवर निर्बंध लादणे योग्य नसल्याची भूमिका मांडली. कादंबरी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यासाठी आपण कधीही अर्ज केला नसून विद्यापीठानेच ती स्वीकारल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही कादंबरी मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी अभ्यासक्रमातही समाविष्ट असल्याची माहिती लेखकानं दिली आहे. मराठी अभ्यासमंडळाशी संबंधित काही तज्ज्ञ आणि साहित्यिकांनीही या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, ललित साहित्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक असून समाजातील वास्तव मांडणे हा साहित्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. दरम्यान, विद्यापीठाकडून पर्याय म्हणून 'धग' ही कादंबरी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि सामाजिक जबाबदारी यांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शैक्षणिक स्वायत्तता आणि सामाजिक जबाबदारी यांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
"ते पन्नास दिवस" ही कादंबरी हटवण्याच्या निर्णयावर शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक आणि अभ्यासक यांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे म्हणाले की, हा शिक्षण व्यवस्थेवर थेट राजकीय दबाव टाकण्याचा आणि विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा उघड प्रयत्न आहे. “विद्यापीठं ही सत्ताधाऱ्यांची प्रचारयंत्रणा नाहीत,” असं सांगत प्रतिकूल विचार सहन न होणं ही लोकशाहीसाठी धोकादायक प्रवृत्ती आहे, असं काळपांडे यांनी म्हटलं.
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त लेखक प्रदीप कोकरे यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात राजकीय सेन्सॉरशिप लागू होणं गंभीर आहे, असं नमूद केलं. आज कादंबरी हटवली जातेय. उद्या प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्यही हिरावलं जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षण विकास मंच मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी अमरावती विद्यापीठाने पदवीच्या मराठी विषयातून एका पुस्तकाला वगळल्याची बाब चिंताजनक आहे, असं म्हटलं. अभ्यासक्रम हे शैक्षणिक स्वायत्ततेवर आधारित असावेत, कोणत्याही राजकीय दबावावर नव्हे. विविध मतप्रवाह विद्यार्थ्यांसमोर मांडले गेले तरच त्यांची विचारशक्ती विकसित होते. एखाद्या पुस्तकातील विचार सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेशी जुळत नसल्यामुळे ते वगळणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आहे. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना एकांगी नव्हे तर समतोल आणि चिकित्सक दृष्टिकोन देण्याची गरज आहे, असं मत त्यांनी मांडलं.
हेही वाचा...