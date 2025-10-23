ETV Bharat / state

इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचं वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन

विज्ञान क्षेत्रातील डॉ. चिटणीस यांंच्या योगदानासाठी त्यांना केंद्र सरकारने पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवले होते. त्यांच्या निधनाने वैज्ञानिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

ISRO scientist Dr. Eknath Chitnis passes away at the age of 100
इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचं वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 9:50 AM IST

पुणे : ज्येष्ठ अवकाश शास्त्रज्ञ पद्मभूषण डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांचं काल वयाच्या 100 व्या वर्षी पुण्यात राहत्या घरी निधन झालं आहे. 25 जुलै 2025 रोजी त्यांनी वयाची 100 वर्षे पूर्ण केली होती. त्यांच्या निधनाने वैज्ञानिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

'इस्रो'च्या जडणघडणीत डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान : भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात 'इस्रो'च्या जडणघडणीत डॉ. एकनाथ चिटणीस यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान होतं. कोल्हापूर येथे जन्म झालेले चिटणीस यांचे शालेय शिक्षण पुणे येथे झाले आणि त्यांनी रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या विषयांत पदवी संपादन केली. त्यानंतर त्यांनी रेडिओ संपर्कशास्त्र विषयात पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केला. डॉ.चिटणीस यांनी 1950 ते 60 या दशकात वैश्विक किरणांशी संबंधित संशोधन केले आणि त्यांची पीएचडीसुद्धा याच विषयात झालीय. 1970 च्या दशकात 'नासा'च्या सहकार्याने 'साईट' हा बहुपयोगी प्रकल्प आखला गेला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्राध्यापक चिटणीस यांनी केली होती. याच प्रकल्पामुळे 1975-76 च्या दरम्यान देशातील विविध राज्यांमधील 2900 खेड्यांमध्ये दूरचित्रवाणी संच पोहोचू शकले.

डॉ. चिटणीस पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित : डॉ. चिटणीस यांनी अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेटस् तंत्रज्ञान संस्थेत संशोधन केल्यानंतर 1960-70 या दशकात त्यांनी अवकाश संशोधन आणि क्ष-किरण या विषयावरील संशोधनावर लक्ष केंद्रित केले. विज्ञान क्षेत्रातील डॉ. चिटणीस यांंच्या योगदानासाठी त्यांना केंद्र सरकारने पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवले होते. त्यांच्या निधनाने वैज्ञानिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे.

