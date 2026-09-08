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बिहारमध्ये चोरांची धास्ती; क्रेनच्या सहाय्यानं घराच्या छतावर पार्क केली चारचाकी!

घराच्या छताचा वापर हा पाण्याची टाकी, झाडाच्या कुंड्या तसेच कापडे वाळविण्यासाठी होतो. पण, गोपालगंजमध्ये एका व्यक्तीनं कार उभी करण्यासाठी छताचा वापर केला आहे.

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क्रेनच्या मदतीनं चारचाकी दुमजली इमारतीवर ठेवली जाताना (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 3:09 PM IST

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पाटणा(गोपालगंज)- बिहारमध्ये कधी पुलाचे लोखंड तर कधी रस्त्याचे डांबर चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. चोरांची एवढी धास्ती आहे की एका व्यक्तीनं त्याची चारचाकी चक्क घराच्या छतावर उभी केली आहे. चारचाकी क्रेननं छतावर लावत असल्याचा हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.

गोपालगंजमधील मांझा ठाण्याच्या हद्दीत मीरा टोला गावमध्ये मनोज यादव यांची दुमजली इमारत आहे. त्यांनी नुकतेच स्कॉर्पिओ क्लासिक चारचाकी खरेदी केली. ते इस्त्रायलमध्ये नोकरी करतात. त्यांच्या घरात केवळ पत्नी राहते.

क्रेनच्या मदतीनं चारचाकी दुमजली इमारतीवर ठेवली जाताना (Source- ETV Bharat Reporter)

चोरीच्या भीतीनं छतावर कार केली पार्क-मनोज यादव हे विदेशात गेल्यानंतर त्यांनी चारचाकीची देखभाल करण्यासाठी एका चालकाची नियुक्ती केली. काही दिवसानंतर चालकदेखील विदेशात काम करण्यासाठी गेला. त्यानंतर चारचाकी कोण सांभाळणार आणि चालविणार हा प्रश्न निर्माण झाला. तसेच चारचाकीची सुरक्षा करण्याचं यादव यांच्यासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. अशा परिस्थितीत त्यांनी चारचाकी थेट दुमजली इमारतीच्या छतावर पार्क करण्याचा निर्णय घेतला.

गावातील रहिवासी राम कुमार यांच्या माहितीनुसार त्यांच्या घरात कोणीही पुरुष सदस्य नाही. त्यामुळे चारचाकीचे नुकसान होण्याचे किंवा चारचाकी चोरी होण्याची त्यांना भीती सतत वाटत होते. दीर्घकाळ कार सुरक्षित ठेवण्याचा कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे चारचाकी इमारतीच्या छतावर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी क्रेन बोलाविण्यात आली. क्रेनच्या मदतीनं चारचाकी हवेतून उचलत छतावर अलगद ठेवण्यात आली.

क्रेनच्या मदतीनं चारचाकी छतावर ठेण्यात आल्याचं दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला. चारचाकीच्या सुरक्षेसाठी मालकानं केलेल्या जुगाडावर नेटिझन्स विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. काहीजणांना हा कारच्या सुरक्षेसाठी सर्वात उत्तम पर्याय वाटत आहे. तर काही जणांनी छताची मजबुती आणि भार सहन करण्याच्या क्षमतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अद्याप, कुटुंबातून कोणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे चारचाकीचे वजन पेलविण्याची क्षमता छतात आहे की नाही, याबाबत अधिक माहिती समोर आली नाही. असे असले तरी स्कॉर्पियो पार्क केलेल्या छताची गोपालगंज परिसरात खूप चर्चा होत आहे.

TAGGED:

SCORPIO ON SECOND FLOOR
SCORPIO ON SECOND FLOOR USING CRANE
दुमजली इमारतीवर स्कॉर्पियो
FEARING THEFT CAR
GOPALGANJ VIRAL VIDEO

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